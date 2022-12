Nepříjemnost pro majitele Xboxu. Za exkluzivní hry si budou muset připlatit

Za exkluzivity pro konzole s písmenem „X“ ve znaku si zájemci připlatí 10 dolarů

Jejich výrobce tím reaguje především na nákladný vývoj

Microsoft oznámil, že počínaje příštím rokem navýší cenu u nadcházejících exkluzivních titulů z produkce Xbox Game Studios. Zdražování postihne například očekávané vesmírné RPG Starfield, střílečku Redfall či závodní simulátor Forza Motorsport. Ve všech zmíněných případech hráči za kopii zaplatí 70 dolarů (asi 1 650 Kč s daní), tedy o 10 „babek“ více než doposud.

Ze strany softwarového giganta se nicméně nejedná o příliš překvapivý krok. Ke témuž před časem přistoupila třeba konkurenční společnost Sony, která si za vybrané exkluzivity pro PlayStation 5 začala účtovat stejnou částku. A firma z Redmondu argumentuje podobným způsobem. Navýšení ceny podle ní souvisí především s rozsahem a technickou komplexností videoher pro novou generaci konzolí.

Phil Spencer, který má Xbox na starosti, už před nedávnem naznačil, že si hráči připlatí už po letošní vánoční sezoně. „Cenu konzolí, našich videoher i předplatného jsme dosud drželi na stále stejné úrovni. Nemůžeme to však dělat donekonečna,“ nechal se slyšet na říjnové technologické konferenci pořádané magazínem The Wall Street Journal s tím, že do budoucna se zdražení u některých produktů nebude možné vyhnout.