Epic se chystá rozdávat hry na mobily, první bude oceňovaná dinosauří akce

Herní firma Epic se chystá rozšířit možnosti svého Epic Games Store

Na mobilních platformách bude rozdávat hry zdarma, stejně jako na počítačích

První hry Ark: Ultimate Mobile Edition bychom se měli dočkat ještě letos

Herní obchod Epic Games Store jistě zná každý hráč především z jednoho důvodu – svůj úspěch tato platforma založila na pravidelném rozdávání her zdarma, přičemž se nejedná jen o nezávislé a hůře prodávané tituly, ale také o špičkové hry, mezi kterými nechybělo například GTA V, Alien: Isolation nebo třeba kompletní série Borderlands. Nyní chce Epic svůj úspěch zopakovat, avšak tentokrát se zaměří na mobilní platformy, jako je iOS a Android.

První hrou zdarma bude Ark: Ultimate Mobile Edition

Aktuálně lidé stahují hry nejvíce z nativních obchodů, jako je Google Play či App Store, což chce Epic změnit. Jeho Epic Games Store je již dostupný na Androidu a také iOS (pouze v Evropské unii), nicméně až doposud šlo především o způsob, jak stáhnout populární hry jako Fortnite, Fall Guys či Rocket League Sideswipe. Nyní se Epic chystá nasadit svou největší zbraň, tedy pravidelný přísun her zdarma, také na chytré telefony.

První hrou, kterou si budou moci hráči stáhnout zcela zdarma, bude dinosauří akce Ark: Ultimate Mobile Edition, která by měla dorazit ještě letos, konkrétně ve 4. kvartálu. Kromě toho na mobilní Epic Games Store dorazí také aplikace třetích stran, přičemž Epic očekává, že při spuštění bude k dispozici 10–50 aplikací, včetně vlastního řešení pro mobilní platby. Epic by také rád zveřejnil nástroje pro publikaci pro vývojáře, což by jim umožnilo zařazovat aplikace do katalogu Epic Games Store bez nutnosti interagovat se samotným Epicem – toho by se nicméně měli vývojáři dočkat až v první polovině příštího roku, byť optimistické odhady hovoří už o lednu.

Ostatní funkce, jako jsou sociální a party funkce napříč obchodem, zabudovaný in-game chat nebo crossplatformové hraní bude k dispozici až později v příštím roce. Rychlost jejich implementace bude záviset na úspěchu Epic Games Store, nicméně tou nejdůležitější věcí budou bezesporu hry zdarma. Pokud Epic alespoň na začátku dokáže udržet kvalitu her zdarma na vysoké úrovni, jistě bude mít zaděláno na úspěch, obdobně jako se mu to podařilo v případě počítačů.