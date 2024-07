Bitvu gigantů rozhodla Evropská unie. Epic Games Store i Fortnite se vrací na iPhone

V srpnu by tomu byly přesně 4 roky, kdy Apple vítězoslavně odstranil aplikaci vývojářského studia Epic Games Store ze svého obchodu s aplikacemi. Od té doby také není možné si na iPhonech či iPadech zahrát hru Fortnite, ale i další. To všechno ale až do teď, Apple totiž pod tíhou zákona o digitálních trzích (DMA) schválil možnost používat v iOS/iPadOS Epic Games Store.

Samotná válka studia Epic proti Applu začala v roce 2020. Americkému vývojářskému studiu se nelíbilo, že si Apple za nákupy ve hře Fortnite účtoval z každé částky 30% podíl. Výrobce iPhonů na oplátku Fortnite odstranil z App Storu. A protože tehdy bylo nemyslitelné, že by se do iPhonů či iPadů aplikace stahovaly z jiných zdrojů než App Store, bitvu si mohl připsat jako vítěznou Apple.

Jenže teď se přesouváme do roku 2024, kdy Apple v Evropské unii (EU) musí dle zákona o digitálních trzích nabídnout uživatelům možnost stahovat aplikace z obchodů třetích stran. A přestože tato možnost přibyla již v iOS 17.4, Epic Games Store stále na iOS ani iPadOS stáhnout nemůžete. Jak je to možné?

Sám Epic to vysvětluje tím, že jeho obchod „vypadá až moc jako App Store“, zatímco Epic prý jen „využívá standardní šablonu, které zákazníci rozumí“. Současný konflikt však další válkou neskončí, Apple totiž oficiálně povolil existenci obchodu Epic Games Store v iOS či iPadOS. S odkazem na oficiální vyjádření o tom informovala agentura Reuters.

Fanoušci nejen Fortnitu se tak mohou těšit na brzký příchod jejich oblíbené hry, ale i dalších. Epic plánuje ve vlastním herním obchodě nabízet jak svoje hry, tak tituly známých partnerů, podobně jako na platformě Android.

3/3 Apple's rejection is arbitrary, obstructive, and in violation of the DMA, and we've shared our concerns with the European Commission. Barring further roadblocks from Apple, we remain ready to launch in the Epic Games Store and Fortnite on iOS in the EU in the next couple of…

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) July 5, 2024