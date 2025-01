Epic Games zaplatí evropským vývojářům poplatky na App Store, Applu navzory

Představte si, že máte v rukou nápad na hru, která může změnit herní svět. Váš tým má odhodlání i schopnosti, ale když přijde na publikaci v App Store, narazíte na tvrdou realitu. Vysoké poplatky Applu, které mohou dosahovat až 30 % z vašich příjmů, vás zastaví ještě před tím, než vůbec začnete. Právě v této chvíli přichází Epic Games se svou pomocnou rukou.

Společnost oznámila, že vývojářům z EU, kteří nabízí jejich aplikace zdarma na Epic Games Store, pokryje část poplatků za distribuci na App Store. Jde o odvážný krok, který má vývojářům usnadnit cestu na trh a zároveň ukázat, že poplatky, které si Apple účtuje, nejsou zdaleka spravedlivé.

Today the Epic Games Store is available for download on iPhones in the European Union and on Android devices worldwide. 📲 We’re launching on iOS devices in the European Union thanks to the Digital Markets Act, but Apple is still blocking all other iOS users outside of Europe… pic.twitter.com/r9o3R2UAAv

Epic Games jde ještě dál a rozšiřuje svůj mobilní obchod o 19 her od třetích stran, z toho 16 na iOS v EU. A proč právě Evropská Unie? Jako jediná totiž povoluje provozovat alternativní obchody s aplikacemi. Zároveň vedení společnosti Epic Games vidí, že právě v EU je herní scéna plná talentovaných vývojářů, kteří bojují s finančními překážkami aby mohli své hry dostat k hráčům.

Tento krok může přinést obrovskou změnu v tom, jak budou malé a střední týmy schopné fungovat na trhu, kde dosud dominovaly velké firmy.

Your next adventure fits in the palm of your hand 🤳 With an expanding library of great mobile games and the launch of the free games program, now's the time to download the Epic Games Store on Android or iOS (in the European Union)!

To celebrate, Dungeon of the Endless: Apogee… pic.twitter.com/Mp0MxFZjwx

— Epic Games Store (@EpicGames) January 24, 2025