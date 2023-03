Epic Games rozdává hry zdarma. Těšit se mohou dobrodruhové i fanoušci strategií

Obchod s digitálními kopiemi Epic Games Store rozdává další hry zdarma

Tentokrát jde o nezávislou budovatelskou strategii Rise of Industry

Příští týden bude k dispozici dobrodružná adventura Call of the Sea

Epic Games rozdává hry zdarma. Tentokrát však nejde o žádné velké hity, nýbrž o neméně zajímavé indie hry. Ode dneška až do 9. března je k dispozici strategie Rise of Industry. V té se stanete podnikatelem z 30. let 20. století a budete budovat průmyslové impérium, stavět továrny a dohlížet na přesun materiálu a produkci zboží.

Hru vyvíjí španělské studio Dapper Penguin a oficiálně vyšla již v květnu 2019. Kromě nápaditého provedení budovatelské strategie zaujme také roztomilou grafickou stylizací. Titul je dostupný výhradně pro Windows a Mac. Pokud vás bude bavit, můžete si za 210 korun dopřát také rozšíření 2130, ve kterém budete stavět impérium v budoucnosti.

Rise of Industry | Release Trailer

Watch this video on YouTube

Za týden dorazí na Epic Games Store další hra zdarma, a sice příběhová adventura Call of the Sea. Ta se odehrává také ve 30. letech 20. století, ale v jižním Pacifiku. V kůži cestovatelky Norah budete hledat svého ztraceného manžela. Grafická stránka vypadá výborně a titul si drží velmi příznivé hodnocení (78 Metascore na Metacritic). Call of the Sea bude zdarma od 9. do 16. března.