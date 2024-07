Elon Musk ve válce se svou dcerou. Byl to příšerný otec, přiznala v rozhovoru

Nejbohatší muž na světě Elon Musk si znovu zajistil masivní publicitu ve veřejném prostoru. V rozhovoru s psychologem Jordanem B. Petersonem odhalil, co stojí za jeho krajně pravicovým smýšlením a proč se tak často vyjadřuje proti LGBTQ+ komunitě. Na vině je podle něj jeho 20letá transgender dcera, do které se Musk dosti nevybíravě opřel na sociálních sítích.

V pondělí se Musk účastnil 2hodinového rozhovoru s Jordanem B. Petersonem, kontroverzním klinickým psychologem, který měl na síti Twitter před příchodem Muska ban za urážlivé komentáře na adresu transgender lidí. V tomto rozhovoru se Musk nebál hovořit prakticky o všech společenských tématech, ať už jde o LGBTQ+ komunitu nebo náboženství.

Zvláště osobní byl Musk v otázce jeho transgender dcery Vivian Jenny Wilson, která se narodila jako Xavier Musk, po dosažení plnoletosti se však rozhodla projít tranzicí a změnit si jméno na Vivian Jenna. Kvůli názorům jejího otce se zbavila také příjmení Musk.

„Je to hrozné uvědomění, když zjistíte, že vaše dítě je mrtvé. Můj syn Xavier zemřel, byl zabit virem woke progresivistů,“ prohlásil na adresu jeho dcery, která nezemřela, pouze se rozhodla projít změnou pohlaví. „Poté jsem se rozhodl zničit progresivní woke agendu,“ pokračoval Musk. Je důležité připomenout, že Musk svým vyjádřením změnu pohlaví svého dítěte přirovnáva ke skutečné smrti. Přitom právě jeho úplně první potomek, syn Nevada, zemřel krátce po porodu na syndrom náhlého úmrtí kojence.

Xavier was born gay and slightly autistic , two attributes that contribute to gender dysphoria.

I knew that from when he was about 4 years old and he would pick out clothes for me to wear like a jacket and tell me it was “fabulous!”, as well as his love of musicals & theatre.…

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024