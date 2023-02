Elon Musk se vyřádil a půjde o dům dál. Jako ředitel Twitteru skončí ještě letos

Elon Musk nastínil, kdy zhruba plánuje skončit na pozici CEO Twitteru

Sám prohlásil, že ke konci roku by za sebe rád našel náhradu

Před čtyřmi měsíci Elon Musk odkoupil za 44 miliard dolarů společnost Twitter, která provozuje stejnojmennou sociální síť. Okamžitě se chopil kormidla, na síti se přejmenoval na „Chief Twit“ a sám se pasoval do role CEO, neboli generálního ředitele.

Tuto pozici však plánuje ke konci letošního roku přenechat někomu jinému. Sám to řekl v rámci svého vystoupení na World Government Summit v Dubaji. „Myslím si, že ke konci tohoto roku bude vhodný čas na to, abychom našli někoho jiného, kdo by společnost vedl,“ ocitovala Muska agentura Bloomberg.

Důvodů k odstoupení z vedoucí pozice má Musk vícero. Kumulace funkcí mu evidentně není nijak cizí, kromě vedení Twitteru totiž zastává stejnou pozici vrchního výkonného ředitele také ve firmě SpaceX a v automobilce Tesla. Dle svých slov pracuje 7 dní v týdnu a spí maximálně 6 hodin.