Elektrický tahač Tesla Semi na nových fotografiích. Výroba má začít v létě

Automobilka Tesla v listopadu 2017 představila elektrický tahač Semi, který si od té doby předobjednaly stovky firem. Dodávky předobjednaných vozidel Tesla původně plánovala na rok 2019, nicméně zájemci si nakonec budou muset počkat výrazně déle. Zatím posledním termínem, kdy by měla být zahájena sériová výroba, je červenec 2021. Do konce letošního roku by automobilka chtěla vyrábět stovku tahačů Semi každý den. Celkově by jich tedy za letošní rok měla stihnout vyrobit okolo 2 500 kusů.

Tesla po celou dobu vývoje aktivně spolupracuje s těmi zákazníky, kteří si již jejich kamion objednali (a zaplatili zálohy). Spolupráce probíhá zejména v oblasti výstavby napájecích stanic v areálech zákazníků, přičemž se objevují dokonce informace o tom, že firmy plánující používat Tesla Semi, uvažují o vzájemném sdílení napájecích bodů. Pokud by se zainteresované společnosti dohodly na možnosti využívat nabíjecí body svých konkurentů, mohla by to být další pobídka k lepším prodejům Semi, neboť by tím značně stoupla síť bodů, v nichž lze doplnit elektřinu.

Nyní se na internetu objevily nové fotografie testovacích tahačů které byly spatřeny v americkém Chicagu a Sacramentu. Nejvyšší verze tahače má díky novému typu baterií s označením 4680 lákat na dojezd až 1 000 km. Standardní verze má nabídnou dojezd od 480 do 800 km.

WE SPOTTED A NEW WHITE TESLA SEMI IN SACRAMENTO!! @elonmusk pic.twitter.com/6W3eUF0xVV — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) February 2, 2021

Za zpoždění výroby může i nedostatek bateriových článků s vyšší energetickou hustotou, což dokonce potvrdil i samotný šéf automobilky Elon Musk. Semi v reálném provozu si můžete prohlédnout i na následujícím videu, které ale není úplně nejnovější – na YouTube se objevilo už před 10 měsíci.