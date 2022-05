Dvouhodinová dema všech nových her na PlayStation Plus? Vývojáři prý nebudou mít práci navíc

Japonská společnost Sony na sebe v poslední době strhla pozornost svým oznámením konkurence pro Game Pass od Microsoftu v podobě předplatného PlayStation Plus. V rámci nejvyššího stupně Premium (který ročně vyjde na 3 120 Kč) chce Sony pro hráče zavést také časově omezené zkušební verze her. Ti se tak před koupí budou moci rozhodnout, zda se jim daný titul líbí a pořídí si jej, či raději investují svůj čas a peníze do něčeho jiného.

Source tells me PlayStation Store team will create the 2 hour timed trials for developers, so it shouldn't be extra work, though I've heard concerns from others about Sony monetizing a perk and not sharing that revenue with studios https://t.co/0fYZZSVQxq

— AmericanTruckSongs8 (@ethangach) April 27, 2022