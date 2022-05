Dvojnásobně rychlé úložiště a „nesmrtelná“ microSD karta. Samsung představil nové paměti

Rozlišení mobilních fotografií a videí každým rokem roste, a proto je zapotřebí vyvíjet stále větší a rychlejší úložiště. Nejnovější počin v této oblasti představil Samsung, jehož nové paměti typu UFS 4.0 (Universal Flash Storage) nabízí dechberoucí rychlosti.

Nový standard UFS 4.0 přináší oproti předchozí generaci znatelné zrychlení. Čtení dat je možné rychlostí až 4 200 MB/s, zatímco zápis nové paměti zvládají rychlostí až 2 800 MB/s. V obou případech se jedná o hodnoty pro sekvenční přenosy – nahodilé čtení a zápis tak budou pravděpodobně o něco pomalejší.

BREAKING: Samsung has developed the industry's highest performing Universal Flash Storage (UFS) 4.0 storage solution, which has received JEDEC® board of director approval. What is UFS 4.0 and what does it mean for the future of storage? Read on to learn more. pic.twitter.com/4Wxdu0J2PD

— Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) May 3, 2022