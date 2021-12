Dvě obrazovky jsou pasé, Microsoft si patentoval Surface Trio

Když se Microsoftu nepodařilo prorazit se svým systémem Windows Phone/Mobile, začaly se objevovat informace o mýtickém Surface Phone, zařízení, o které se postará úspěšnější hardwarová divize Surface. Jakmile se ale na trhu objevil Microsoft Surface Duo, každému bylo jasné, že nejde o tradiční zařízení, především díky své konstrukci, která spojuje dva oddělené displeje.

Ačkoli má Surface Duo své problémy a rozhodně se nejedná o dokonalé zařízení, své příznivce si netradiční konstrukce našla. Toho jsou si evidentně v Redmondu vědomi, a proto pomalu připravují nástupce, alespoň podle registrovaného patentu. Microsoft podle něj nejenže neopustí skládací design, ale rovnou přidá displej navíc.

Microsoft Surface Trio, jak už stihli někteří zahraniční novináři zařízení z patentu pojmenovat, se skládá ze tří displejů a dvou ohybů, přičemž vzdáleně připomíná leporelo. Ve složeném stavu by měl Surface Trio připomínat tradiční smartphone, jen s rozměry odkazující na aktuální model Surface Duo.

Patent prozradil dva klouby a tři displeje

Kromě předpokládané podoby je patent skoupý na jakékoli další informace, takže nemáme ani podrobnější vhled do toho, jak by měly fungovat ohebné klouby či jak na různé druhy ohybů bude reagovat uživatelské prostředí. Smartphony se dvěma klouby by nicméně v budoucnu mohly být velké terno – podle spekulací na podobném zařízení pracuje jak korejský Samsung, tak čínské TCL. V jejich případě se ale pravděpodobně bude jednat o telefony s ohebnou obrazovkou.