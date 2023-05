Dva tisíce za hodinu? Tahle firma vám zaplatí za používání TikToku

Americká agentura hledá tři dobrovolníky, kteří budou 10 hodin sledovat TikTok

Zaplatí jim za to 1 000 dolarů, tedy 100 dolarů za hodinu (celkem asi 22 tisíc korun)

V roce 2023 jsme už docela zvyklí na to, že díky rozšíření internetu je možné vydělávat kdečím a kdejak. Ať už jde o natáčení videí na YouTube, propagování vaší oblíbené značky na Instagramu, anebo focení intimních partií na OnlyFans. Vše má svá negativa i pozitiva. Co kdybyste si ale mohli vydělat peníze tím, že budete trávit čas na TikToku?

TikTok brigáda

Marketingová agentura Ubiquitous, která spolupracovala s Netflixem, Disney či Adobe, hledá tři dobrovolníky na speciální brigádu. Ta spočívá v tom, že dobrovolník bude 10 hodin nepřetržitě sledovat obsah na TikToku.

Kompletní inzerát agentura zveřejnila na svých stránkách. Píše se v něm, že vybraní kandidáti pomohou odhalit nové trendy také tím, že vyplní jednoduchý dotazník, v němž zaznamenají opakující se trendy

Ubiquitous hledá na tuto TikTok brigádu tři dobrovolníky. Přihlásit se mohou do 31. května tím, že vyplní přihlášku. Tam stačí zadat jméno, e-mail, datum narození (brigáda je pouze od 18 let), bydliště a také podrobnosti o jejich nejaktivnějším profilu na sociální síti. Na závěr je nutné sepsat kratičký motivační dopis.

2 tisíce korun na hodinu

Jak již bylo zmíněno, jedná se o brigádu, dobrovolníci tedy budou za sledování TikTok trendů odměněni. Agentura slibuje 100 dolarů na hodinu, což se rovná 1 000 dolarů za celou 10hodinovou „šichtu“. V přepočtu si tak mohou fanoušci TikToku přijít i na 22 000 korun.

Háček v tom prý není žádný. Jen těžko si však dokážeme představit, co to s lidskou myslí udělá, když bude 10 hodin v kuse sledovat videa na TikToku. Jako i jiné sociální sítě, TikTok je vysoce návykový, probouzí v uživatelích FOMO (fear of missing out) a experti se shodují, že jde o toxické prostředí, protože ukazuje nereálný obraz všedního života.