Duben se nesl ve znamení aktualizací Nokií. Které již Android 10 dostaly a jaké ještě čekají?

Přestože kvůli pandemii COVID-19 musela společnost HMD Global pozdržet plánované vydávání systémových updatů smartphonů Nokia, nakonec se jí podařilo v dubnu aktualizovat hned 7 modelů.

Nokia 6.2 just got upgraded to Android 10! Step up to more with many brand-new functionalities and fun features! 😍Check here for more details and the availability in different countries 👉https://t.co/mMDpCF5IEh #Android10 #Nokia6dot2 @Nokiamobile pic.twitter.com/2GrUqBWhwV

— Juho Sarvikas (@sarvikas) April 28, 2020