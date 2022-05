Dostanou letošní Apple Watch ploché boky? Loňské spekulace opět ožívají

Před představením loňských Apple Watch Series 7 se rozvířily spekulace o tom, že Apple po letech radikálně promění design a dá svým hodinkám hranatější tělo s plochými boky, jako se to stalo i iPhonů a iPadů. Tyto fámy se tehdy nepotvrdily, neboť Apple Watch Series 7 vypadají prakticky stejně jako předchozí generace – pouze se ztenčily rámečky ve prospěch větších displejů. To však neznamená, že v Cupertinu nad „hranatými“ Apple Watch skutečně nepřemýšlejí.

Největší humbuk okolo možného nového designu Apple Watch způsobil Jon Prosser, který údajně viděl fotografie reálného produktu a nechal je „přemalovat“ designérem, který si říká RendersByIan. Po představení Series 7 pak situaci omlouval tím, že se Apple rozhodl na poslední chvíli ponechat stávající vzhled, údajně kvůli technickým problémům ve výrobě. Tím však příběh „hranatých“ Apple Watch nekončí.

Prosser ve svém posledním videu reinkarnuje loňské spekulace a tvrdí, že bychom se nového designu Apple Watch měli dočkat letos. Přivádí jej k tomu několik indicií, především tweet od spolehlivého informátora ShrimpApplePro.

Heard from source today that there is a flat front glass display for apple watch display. High chance that this is the front glass for the Apple Watch Series 8.

Haven’t heard any on how’s the redesign housing nor which model yet.

illustration image only not real. https://t.co/uC6i22Q0aZ pic.twitter.com/DmWh8FOZGE

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) May 16, 2022