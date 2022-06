Dorazí letos MacBook s OLED displejem? Prý se ho dočká i iPad

Špičkové displeje patří mezi hlavní přednosti zařízení od Applu, především MacBooků. Podle známého analytika Rosse Younga, který čerpá informace od dodavatelů displejů, v Cupertinu chystají nasazení OLED technologie na pozici hlavního zobrazovače nejen do iPadů, ale také do některých MacBooků.

Konkrétně se má jednat o 13,3″ MacBook a dvojici iPadů Pro s displeji o velikostech 11″ a 12,9″. V případě notebooků s nakousnutým jablíčkem ve znaku není jisté, která modelová řada bude OLED panelem poctěna. Nejvíce se spekuluje o MacBooku Air, avšak vyloučen není ani nový model Pro, oživení staršího zařízení s prostým názvem MacBook či vytvoření zcela nové kategorie.

Vzhledem k tomu, že MacBook Air nedávno dostal novou krev do žil, kloní se analytik spíše k tomu, že OLED dostane MacBook Pro či zástupce nové řady. Poslední spekulace hovoří o příchodu 15″ notebooku, ovšem že by Apple osadil takto velký OLED není s ohledem na cenu příliš pravděpodobné. Pro jakou variantu se nakonec Apple rozhodne, to se prý dozvíme už v roce 2024.