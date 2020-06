Donald Trump začíná prezidentskou kampaň. Twitter, Facebook a Instagram jeho video smazaly

V listopadu letošního roku proběhnou v USA prezidenské volby, prezidenské křeslo v nich bude obhajovat úřadující americký vládce Donald Trump. Ten je velmi aktivní na sociálních sítích, avšak v poslední době se potýká (zejména na Twitteru) s pozměňováním svých příspěvků kvůli jejich nepravdivosti nebo rozporuplným informacím. „Cenzuru“ zažil Donald Trump i v minulém týdnu, když bylo jeho týmu pro prezidentskou kampaň na Twitteru, Facebooku a Instagramu smazáno následující video nazvané Healing, no Hatred.

Video je poctou pro George Floyda, který v předminulém týdnu zbytečně zemřel rukou policisty ve městě Minneapolis, na základě čehož se v USA rozhořela obrovská vlna nepokojů. Přesné důvody, proč bylo video odstraněno ze sociálních sítích, známé nejsou; Twitter uvádí, že v něm došlo k porušení autorských práv. Tvůrci kampaně patrně v rozporu s autorskými právy některé audiovizuální materiály.

We are working toward a more just society, but that means building up, not tearing down.

Joining hands, not hurling fists.

Standing in solidarity, not surrendering to hostility. pic.twitter.com/mp8957czvh

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 3, 2020