Donald Trump přišel o další komunikační kanál. YouTube mu na týden zablokoval účet

Dosluhující americký prezident Donald Trump přichází o jeden komunikační kanál za druhým. Po 6. lednu, kdy svými příspěvky na sociálních sítích vybudil své podporovatele k útoku na americký Kapitol, dostává jeden ban za druhým. Nejpřísnější byl prozatím Twitter, který jeho osobní účet definitivně odstranil, pšenka ale Trumpovi nekvete ani na Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo Twitchi. Aby toho nebylo málo, dostal Donald Trump „zaracha“ i na YouTube.

Provozovatelé YouTube pozastavili Donaldovi Trumpovi možnost nahrávání nového obsahu, a to po dobu minimálně sedmi příštích dní. Důvodem je porušení zásad služby, neboť podle YouTube došlo u příspěvků amerického prezidenta k podněcování násilí. Ze stejného důvodu také provozovatelé YouTube zablokovali možnost komukoliv přidávat příspěvky pod starší Trumpova videa.

2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021