Dokáže soundbar nahradit herní sluchátka? Tyto modely jsou pro hráče jako dělané

Snad ani není třeba vysvětlovat, co jsou to soundbary. Dlouhé reproduktory, které za poslední roky úspěšně nahradily stará známá domácí kina, a popravdě se ani není čemu divit, protože díky své jednoduché instalaci a kvalitnímu prostorovému zvuku navždy změnily domácí sledování filmů. Co si ale většina lidí neuvědomuje, je to, že soundbar toho dokáže mnohem víc a nabízí snad ten nejlepší zvukový zážitek i při hraní her.
Zvuk ve hrách je stejně dobrý jako zvuk ve filmech
Hráči velmi dobře vědí, že vývoj her je náročná záležitost, která zahrnuje ty nejlepší zvukové inženýry. I když PC nebo konzolové hry nehrajeme v kině, profesionální a detailní zvukové ladění v nich samozřejmě často nechybí, zejména pokud se bavíme o prestižních titulech, jako jsou Ghost of Yotei, Gran Turismo a určitě se v tomto směru můžeme spolehnout i na GTA 6.
Soundbary hráčům přinášejí především skvělou srozumitelnost dialogů, ale také detailní a intenzivní zvukové efekty. Například JBL BAR 500 MK2 spojuje Dolby Atmos s technologií MultiBeam 3.0, která pomáhá vytvářet široký prostorový dojem i bez zadních reproduktorů. Samostatný subwoofer dodá nárazům a výbuchům potřebnou razanci, zatímco PureVoice 2.0 zvýrazňuje dialogy.
Kteří hráči ocení soundbar při hraní her?
Hráči ocení soundbar zejména v případě, že nepreferují hraní se sluchátky, tedy například při hraní konzolových her. Zvuk je dostatečně živý a obklopující i přesto, že nemáte sluchátka na hlavě, a co je nejlepší, nehraje jen pro vás, ale pro všechny.Můžete si volně povídat a zvuk si užije každý v místnosti. Při kompetitivním hraní FPS her na PC bychom však sáhli spíše po kvalitním headsetu, protože tam je důležité také pasivní, případně aktivní odhlučnění.
Možností je samozřejmě mnoho a prémiovější modely toho pochopitelně nabízejí více. Například model JBL BAR 800 MK2 a vyšší představují zajímavý kompromis při nočním hraní, protože nabízejí noční režim. Odnímatelné reproduktory stačí položit blíže k sobě a režim zapnout v aplikaci. Hlavní soundbar a subwoofer přestanou přehrávat zvuk. Ten pak přehrávají pouze reproduktory ve vaší blízkosti, což je v nočních hodinách ohleduplnější volbou ke spolubydlícím.
Jak hrát na konzoli se soundbarem?
U PlayStationu nebo Xboxu je praktické připojit konzoli přímo k televizoru a soundbar přes HDMI eARC, které podporují všechny modely. Televizor však musí podporovat eARC i přenos zvoleného zvukového formátu. Při hraní ve 4K/120 Hz tak obraz nemusí procházet přes soundbar. U PC si ověřte HDMI výstup a vhodné propojení s monitorem.
Pro hraní upřednostněte HDMI před Bluetooth, které může způsobovat zpoždění zvuku. Zkontrolujte také nastavení zvukového výstupu a synchronizaci s obrazem. Samotné logo Dolby Atmos na soundbaru totiž neznamená, že v tomto formátu automaticky přehraje každou hru.
Po intenzivním hraní je čas na odpočinek. Filmy, seriály, ale i hudba
Soundbar si po vypnutí konzole rozhodně nemusí dopřát odpočinek. Jednou se postará o filmový večer, jindy o oblíbený seriál a o víkendu o hudbu při vaření. Soundbary od JBL podporují Bluetooth, ale také streamování přes Wi-Fi, takže dokonce ani nemusíte zapínat televizor. V aplikaci JBL One si navíc můžete upravit zvuk pomocí ekvalizéru podle sebe.
JBL BAR 1300 MK2 navíc umožňuje používat odnímatelné reproduktory i samostatně přes Bluetooth a dokonce podporují také Auracast, takže je propojíte s dalšími JBL reproduktory. Hudbu si tak můžete vzít například do kuchyně, aniž byste museli přesouvat celou sestavu.
Je tedy soundbar ideální pro hraní her? Pro hráče, který chce působivý zvuk bez sluchátek a jednu sestavu na hry, filmy, seriály, ale i hudbu, to rozhodně dává velký smysl. Prohlédněte si nabídku JBL soundbarů a vyberte si podle svého prostoru a způsobu hraní.