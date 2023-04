Do zbraně! Epic rozdává zdarma parádní středověkou řežbu Mordhau

Stahujte zdarma parádní středověkou řežbu Mordhau, na své si přijdou i milovníci dinosaurů

Nabídka potrvá do 20. dubna, pak ji nahradí hry Beyond Blue a Never Alone

Za měsíc Epic Store spustí velký letní výprodej, prozradil insider

Epic Games Store nepolevuje v rozdávání povedených počítačových her. Tentokrát si zájemci mohou aktivovat parádní středověkou multiplayerovou akci Mordhau a kooperativní střílečku Second Extinction, ve které jim půjdou po krku krvelační dinosauři. Nabídka potrvá až 20. dubna, kdy ji nahradí neméně zajímavá dvojice. Půjde o atmosférické dobrodružství Never Alone, ve kterém se aljašská dívka jménem Nuna vydá za zdrojem ničivé bouře, která se prohnala její vesnicí. Virtuální knihovničku si budete moci rozšířit také o příběhový titul Beyond Blue, v němž se potápěčka Mirai vydává na průzkum hlubin oceánu.

Středověké akční hře Mordhau se svého času podařilo sesadit z prodejních žebříčků tematicky i hratelností podobné Chivalry. Po vytvoření vlastního středověkého bojovníka se pustíte do nelítostných bitev, obléhání hradů či útoků z koňského sedla. K dispozici je řada kompetitivních i kooperačních režimů, přičemž z pohledu hratelnosti jde o zdařilou kombinaci realismu a zábavy, k níž se dle ohlasů stávajících fanoušků budete rádi vracet.

Zásadně odlišný zbraňový arzenál se vám dostanou do rukou v kooperativní střílečce z první osoby Second Extinction, ve které se ve skupině po zuby ozbrojených bojovníků postavíte krvežíznivým dinosaurům. Hra se v současné době nachází ve fázi předběžného přístupu, což znamená, že na ní tvůrci ze studia Systemic Reaction (Generation Zero) stále pracují, takže je třeba počítat s drobnými nedostatky či chybějícím obsahem.

Epic bude rozdávat i nadále. Podle důvěryhodného informátora, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou billbil-kun, 18. května odstartuje velký letní výprodej s bonusovými slevovými kupony a sérií her zdarma, mezi nimiž se loni objevila například střílečka Borderlands 3 či kolekce Bioshocku.

🔥VAULTS ARE COMING BACK 🔥

Epic Games Store Mega Sale 2023 is on the way ! ✅Free Games

❌25% discount coupon > 14.99$ again 😥

🔹Usual discounts in the store

⌛️May 18th – June 15th, 2023 Note: Please don't spam by asking what games will have a giveaway, I just don't know ATM pic.twitter.com/tNxRQidkVc — billbil-kun (@billbil_kun) April 6, 2023