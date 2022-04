Do Windows 11 zamíří další novinky. Microsoft představil budoucnost hybridní práce

Microsoft zrekapituloval seznam novinek pro příští velkou aktualizaci Windows 11

Systém dostane spoustu prvků pro lepší zabezpečení

Podniky se mohou těšit na přímou integraci cloudových počítačů

Hybridní pracovní prostředí – tomuto tématu se věnovala virtuální akce, kterou včera vpodvečer uspořádal Microsoft. Ukázal na ní nové podnikové funkce v operačních systémech Windows 11 a Windows 365. Kromě toho odhalil i několik chystaných vylepšení pro běžné spotřebitele.

Windows 11: Průzkumník s panely a složky v nabídce Start

Nejprve se pojďme podívat na novinky, které pocítí běžní uživatelé. Spoustu z nich známe z programu Insider, takže jen ve zkratce:

v nabídce Start půjde vytvářet a pojmenovávat složky zástupců

Průzkumník se naučí připínat důležité soubory na úvodní obrazovku a kromě toho půjde v rámci jednoho okna pracovat se záložkami podobně jako v internetových prohlížečích

dělení obrazovky pro více aplikací bude na dotykových obrazovkách snazší

do systému přibyde funkce Živé titulky, která bude jakékoliv mluvené slovo převádět v reálném čase do textové podoby

nový bude i režim soustředění, který vypne všechny rušivé elementy včetně štítků s počtem zmeškaných událostí na ikonách hlavního panelu

Čerstvou novinkou je funkce, která díky umělé inteligenci vylepší váš obraz při používání komunikačních nástrojů jako Microsoft Teams. Na systémové úrovni bude aplikováno několik vylepšení, aby byl váš hlas srozumitelnější i pozadí za vámi rozmazané a aby se vaše oči neustále dívaly do kamery, i když se ve skutečnosti budete dívat jinam. Pro tyto funkce je ale zapotřebí vlastnit zařízení s čipsetem obsahujícím neurální jednotku, například Surface Pro X s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8cx.

Vyšší úroveň zabezpečení

Microsoft také bude vylepšovat už tak vysoké zabezpečení systému Windows 11. Nové jsou například funkce Microsoft Defender SmartScreen a Smart App Control. První z nich vás bude chránit před phishingovými útoky tím, že varuje před zadáváním citlivých údajů na podvodných stránkách. Druhá pak bude s pomocí umělé inteligence hlídat, zda spouštíte pouze důvěryhodné aplikace.

Ve Windows 11 také bude více využívána bezpečnostní technologie Microsoft Pluton, která odděleně od operačního systému ukládá šifrovací klíče, aby je nebylo možné zneužít. Technologie se spoléhá na již známé prvky, jako jsou TPM 2.0, ochrana firmwaru a identity, přímý přístup do paměti nebo ochrana identity paměti. Pluton již Microsoft využívá v konzolích Xbox One, avšak na PC je adopce pomalejší, neboť trh preferuje řešení Intel vPro.

Windows také budou blokovat podvržené ovladače hardwaru, které by mohly v systému dělat neplechu. Pod kontrolou bude i editor registrů, aby v něm nemohly být svévolně měněné klíče bez autorizace.

Windows 365 přímo ve Windows 11

Poslední představenou novinku představuje hluboká integrace služby Cloud PC do Windows 11, což má vylepšit hybridní práci a zvýšit produktivitu zaměstnanců. Přímo z desktopového prostředí Windows 11 má být možné přistupovat ke cloudovým počítačům a využívat přitom funkce desktopového systému, jako je hlavní panel nebo multitasking.

Pokud při práci ve Windows 365 dojde k výpadku internetového spojení, systém se automaticky přepne do lokálního prostředí Windows 11, aniž by si toho uživatel všiml. To mu umožní pokračovat v rozdělané práci. Po opětovném připojení dojde k synchronizaci všech položek. Počítače také půjde nastavit tak, aby bootovaly přímo do Windows 365 namísto Windows 11. Tyto novinky budou zatím dostupné pouze pro firemní zákazníky, neboť služba Windows 365 zatím není přístupná běžným uživatelům.

Představené novinky pro běžné spotřebitele Microsoft doručí s příští velkou aktualizací s označením 22H2. Datum jejího vypuštění redmondští bohužel zatím tají. Spekuluje se o jejím dokončení v průběhu letošního léta.