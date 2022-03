Do Windows 11 míří nálož novinek. Průzkumník dostane skvělou vychytávku

Příští velká aktualizace Windows bude konečně zase výživná

Microsoft v minulých týdnech ukázal další hromadu novinek, které chystá

Ostrá verze by mohla vyjít už letos v létě

Operační systém Windows 11 se v druhé polovině letošního roku dočká své první velké aktualizace. Co bude jejím obsahem, to naznačila tři týdny stará testovací verze, která přinesla největší nálož novinek za posledních několik let. Microsoft navíc ani poté nelenil a v minulých týdnech vydal tři nová sestavení, která přidávají další várku vylepšení. V tomto článku vás seznámíme s těmi nejvýznamnějšími.

Kompaktní hlavní panel na tabletech

Jednou z aktuálně testovaných funkcí je kompaktní hlavní panel určený pro tablety a konvertibly. V současné době má hlavní panel na těchto zařízeních stejnou podobu jako na běžných počítačích, pouze se u něj zvětší rozestupy mezi ikonami. Microsoft nicméně experimentuje s podobou, která nebude obsahovat žádné zástupce aplikací – pouze pilulkové tlačítko a pak obsah napravo u hodin.

Kompaktní podoba má dát více prostoru pro celoobrazové programy, a navíc má zamezit nechtěnému spouštění aplikací z hlavního panelu. Přepínání mezi klasickou a novou podobou má být možné gestem tažením nahoru nebo dolů.

Dynamický obsah widgetů

Microsoft experimentuje i s mírně odlišným chováním widgetů. V současnosti jsou ve výchozím nastavení oddělené od zdrojů zpráv, ale v testovacích verzích Windows 11 došlo k vizuálnímu propojení. Oblíbené widgety nebo zdroje zpráv půjde i nadále připínat na začátek.

Další chystanou novinkou je plánování aktualizací s ohledem na to, zda dodávaná energie pochází z větší části z obnovitelných zdrojů. Microsoft využívá databáze ElectricMap a WattTime, z nichž lze vypozorovat, ve které zemi a v kterou hodinu je využívána energie produkující nejmenší procento emisí uhlíku.

Správa rodiny přímo ve Windows

Microsoft už nějakou dobu provozuje funkci Microsoft Family Safety, skrze kterou lze nastavovat pro členy rodiny (typicky děti) časové limity pro aplikace a hry, filtrovat obsah na internetu, sledovat polohu apod. Tato funkce byla dosud dostupná pouze pro smartphony a pro web, ale od posledního testovacího sestavení se již jedná o pevnou součást Windows 11 (pouze ve verzi Home), kterou lze aktualizovat přes Microsoft Store.

Clipchamp: nová střižna videí

Druhou novou vestavěnou aplikací se stává editor videa Clipchamp, což je střižna videí, kterou Microsoft koupil v polovině loňského roku. V případě Windows 11 se bude jednat o webovou aplikaci, která umí spojovat či rozdělovat videa a přidávat animované přechody, text, hudbu apod. Průběžné výsledky jsou pak patrné na časové ose.

Clipchamp také umožňuje přímý záznam integrovanou webkamerou. Uživatel si rovněž bude moci vybrat z katalogu více než milionu bezplatných videí, zvukových stop a obrázků. Aplikace umí vytvářet i hlasové komentáře ve více než 70 jazycích, a to díky převodu na text poháněném službou Azure. Nevýhodou je cena. Zdarma lze totiž exportovat videa v maximálním rozlišení 480p – za vyšší rozlišení si musíte připlácet minimálně 9 dolarů měsíčně (asi 200 korun bez DPH).

Správa předplatného Microsoft 365

Pokud využíváte systém Windows v kombinaci s předplatným Microsoft 365, budete moci své předplatné spravovat přímo ze systémového nastavení. Přímo odsud bude možné zobrazit si platební údaje a provádět jejich změny.

Vylepšené vyhledávání

Microsoft experimentuje i s úpravou vyhledávacího dialogu, který bude proaktivně nabízet nový obsah: informace o svátcích, výročích nebo událostech, které se odehrávají jak globálně, tak regionálně.

Přímo přes vyhledávání se dostanete i k denním zprávám, aktuálním trendům, odměnám Microsoft Rewards nebo nejčastěji vyhledávaným kontaktům.

Nabídka vyhledávání půjde svázat i s firemním nebo školním účtem, poté bude možné tuto nabídku využít k vyhledávání souborů nebo kontaktů v organizaci.

Panely v Průzkumníku

V posledním preview Windows 11 se také objevila zajímavá, byť zatím skrytá funkce – podpora panelů v Průzkumníku. Fungovat to má podobně jako například v prohlížeči Google Chrome – v záhlaví okna se objeví seznam panelů, kdy v každém půjde otevřít jiná složka.

Microsoft dokonce počítá se situací, kdy budete mít otevřené větší množství panelů – v tom případě se objeví tlačítko pro posun panelů.

Další novinky

Dialogové okno „otevřít v programu“ se dočkalo vizuální proměny, aby lépe korespondovalo se zbytkem systému. Podporuje světlé i tmavé téma a nově umí nastavit vybranou aplikaci jako výchozí na jedno kliknutí.

Změny vzhledu se dočkala i tisková fronta, která má poskytnout snazší přístup k tiskovým úlohám. Díky náhledu lze lépe identifikovat požadovanou tiskovou úlohu, zobrazit její stav a spravovat ji.

Upravené byly animace doprovázející na tabletech víceprstá gesta.

Správa zařízení Bluetooth je v nových sestaveních přístupná přímo z menu rychlých přepínačů. Odsud lze spravovat veškerá zařízení, sledovat stav jejich baterie nebo připojovat nová.

Vyhledávání v Rychlém přístupu zahrnuje i obsah na OneDrive, ve stažených souborech nebo v jakékoliv jiné indexované složce.

Pokud si rozvrhnete rozmístění oken na obrazovce tak, že část bude vyplňovat prohlížeč Microsoft Edge, dostanete na výběr připnout si na zbytek obrazovky tři naposledy otevřené panely z prohlížeče.

Přímo v procesu instalace systému půjde spárovat počítač s telefonem.

Do Zabezpečení Windows přibyla položka Smart App Control, která blokuje nedůvěryhodné a potenciálně nebezpečné aplikace.

Některé funkce (například Rychlý pomocník, Soustředění nebo Windows Sandbox) dostaly nové ikony.

Chcete-li jednodušeji otevřít starou kontextovou nabídku, nemusíte ji hledat jako samostatnou položku v nové nabídce, ale postačí klepnout na ikonu pravým tlačítkem za současného držení klávesy Shift.

Co by to bylo za nové sestavení, kdyby neobsahovalo alespoň několik nových emoji. V tomto případě se jedná o sadu Emoji 14.0 s 37 novými emotikony vyjadřujícími trolla, korály, fazole, klouzačku, diskokouli atd.

Snad už o prázdninách

V tuto chvíli nelze stoprocentně potvrdit, že se všechny výše uvedené novinky dostanou do příští velké aktualizace. Zatím se totiž objevily pouze v kanálu Dev, který Microsoft nově bere jako prostor pro experimentování, přičemž některé nápady se v konečné verzi objevit nemusí. Ostatně vzpomeňme na Sets.

A kdy příští velká aktualizace Windows 11 vyjde? Spekuluje se, že by Microsoft chtěl mít hotovo už na začátku letních prázdnin. V jejich průběhu by pak mohlo dojít k postupné online distribuci skrze Windows Update.