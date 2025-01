Do schránky na dary mu spadl iPhone. Teď je majetkem božstva, vzkázali mu z chrámu

Neobyčejně bizarní a vlastně i smolná událost se odehrála na jihu Indie, ve svazovém státě Tamilnádu. Při darování peněz do dárcovského boxu v hinduistickém chrámu tam muži kromě hotovosti omylem vypadl i mobilní telefon. Představitelné chrámu telefon následně odmítla vrátit, protože to jednoduše neumožňují náboženská pravidla. Informoval o tom server India Today.

Incident se odehrál v prosinci, kdy muž jménem Dinesh navštívil chrám Arulmigu Kandaswamy v Thiruvaruru, městě ve státě Talminádu. Když se rozhodl, že do darovacího boxu, tzv. hundi, vloží nějaké peníze coby dar, upadl mu do zapečetěné krabice i iPhone.

Dinesh’s ₹1 lakh iPhone slipped into a Tamil Nadu temple’s donation box and is now considered sacred property. Here’s why the temple refuses to return it. 📱🙏#iPhone #TempleRules #DonationBox #TamilNadu #MO #IndiaToday #MoreOfEverything pic.twitter.com/elNCsc5Vds

— IndiaToday (@IndiaToday) December 23, 2024