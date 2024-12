Angličany vyděsila zpráva ne jejich mobilech. Čekají je „extrémní teploty“ 5 °C

Nejeden obyvatel Velké Británie byl překvapen varovnou zprávou, kterou na jejich telefony odeslal v rámci testovacího provozu britský meterologický úřad, agentura podřízená vládě ostrovní země. Upozornění totiž varovalo na „silně zvýšenou teplotu“, přestože venku byly tou dobou sotva 4 °C.

Varovná zpráva byla na telefony občanů napříč celou Velkou Británií odeslána ve čtvrtek před polednem. V hlášení z aplikace Počasí stálo: „Extrémní počasí. Varování před silně zvýšenou teplotou. Extrémní podmínky evidujeme od 10:46 ve čtvrtek 28. listopadu.“ Háček je v tom, že venku tou dobou bylo v různých místech Velké Británie 4–5 °C, typické pozdně podzimní počasí.

Za varování na telefony občanů je zodpovědný Meterologický úřad Velké Británie, který spolupracuje s výrobci telefonů, aby mohl v případě přírodních katastrof okamžitě informovat občany země o nebezpečných klimatických podmínkách.

Šlo samozřejmě o chybu na straně úřadu, a to ještě celkem bizarní chybu. Meterologický úřad totiž udělal chybu při převodu teploty z Fahrenheitovy stupnice na stupně Celsia. Automatický varovný systém tak vydal varování když bylo venku 39–41 °F, což se ale rovná 4–5 °C. Ve Velké Británie, jako jinde v Evropě, se pro měření venkovní teploty používá výhradně Celsiova stupnice.

Deciding when to take dog out so looked up the weather forecast. Found that it’s 5° outside and there is a severe weather alert stating

“severe high temperatures warning“.

⚠️ from the UK Met Office.

Light rain stops in 10 minutes, so I’m off out in my t shirt.

— Lisa Morgan (@futureseeing) November 28, 2024