Do Google Wallet lze nahrát průkaz totožnosti. Novinka podstupuje testování v USA

K Applu se nyní přidává také Google

Do aplikace Google Wallet lze nahrát průkaz totožnosti ze státu Maryland

Kdy funkce dorazí do Evropy, není zřejmé

Ačkoli digitalizace prudce roste a jen máloco dnes již nevyřešíte přes internet, stále jsou zde věci, které působí jako z jiného století. Řeč je třeba o nutnosti mít při sobě v některých případech průkaz totožnosti, jako je občanský průkaz. Ten je potřeba s sebou nosit nejčastěji ve formě plastové kartičky, přitom platební a jiné karty už dávno máme nahrány ve svých chytrých telefonech.

Phone, keys... Google Wallet | Google

Watch this video on YouTube

Začátkem roku možnost nahrání průkazu totožnosti do své aplikace testoval Apple v americkém státě Arizona. Nyní se k němu přidává také Google. Podle serveru The Verge podporuje Google Wallet (v česku Peněženka Google) možnost nahrát průkaz totožnosti ze státu Maryland. Má to však další háček – je potřeba mít v telefonu poslední beta verzi Služeb Google Play. Přidání poté probíhá podobně jako v případě ověření identity u virtuální banky, tedy s pomocí odeslání skenu obou stran průkazu společně s vlastní fotkou ke schválení.

Přidání průkazu totožnosti do Google Wallet prozatím údajně funguje na novějších telefonech Pixel a potvrzena je i funkčnost na starší vlajkové lodi Samsung Galaxy S20. Později by k nahrání dokladu měl mít přístup každý majitel smartphonu s Androidem 8.0 a novějším. Kdy se tato novinka dostane také do našich končin, není prozatím zřejmé. Jisté je, že se to neobejde bez uzpůsobení legislativy.