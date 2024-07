Do Game Passu míří herní megahit. Tentokrát však pouze na PC

Populární Grand Theft Auto V míří do Game Passu

Vůbec poprvé se objeví v PC verzi předplatného od Microsoftu

Titul už je na trhu více než 10 let

Herní předplatné Game Pass od Microsoftu patří mezi jedno z nejatraktivnějších na trhu. Ať už jde o konzolové či PC hraní, za poměrně sympatickou měsíční cenu získáte celou plejádu her, včetně těch největších pecek přímo od redmondského giganta. Seznam to ale není stálý a tu a tam nějaká hra ze seznamu zmizí, či naopak zde přibyde. Podle leakera zaměřující se na tituly od Rockstar Games s přezdívkou tez2 tentokrát zamíří do Game Passu titul, který mnozí považují za vůbec nejlepší hru všech dob – Grand Theft Auto V.

Pátý díl GTA míří do PC Game Pass

„GTAčko“ se v rámci předplatného Game Pass už několikrát objevilo, nicméně pokaždé se jednalo pouze o konzolovou odnož. Tentokrát se populární, oficiálně pátý díl dostane do PC varianty Game Passu, tudíž si své užijí především majitelé herních notebooků a nabušených PC sestav. Otázkou ovšem zůstává, nakolik je to pro hráče atraktivní zpráva – GTA V vyšlo na PC 14. dubna 2015, přibližně dva roky po svém debutu na konzolích PlayStation 3 a Xbox 360. Ačkoli se jedná o velmi kvalitní titul, přeci jen už má dekádu na krku a pamatuje rovnou tři konzolové generace.

Je taky poměrně pravděpodobné, že kdo si chtěl GTA V zahrát, má už dávno dohráno, tudíž kvůli tomuto titulu nejspíše řada nových předplatitelů Microsoftu nepřibude. Stejně tak se Grand Theft Auto V pravidelně objevuje ve slevách, kdy ho lze pořídit už okolo 500 korun a v roce 2020 byla hra dokonce zdarma v rámci akce na Epic Games Store. Příchod do PC Game Pass má tak spíše hořkosladkou pachuť, než nádech radosti.

Na druhou stranu tento krok ničemu neuškodí. Počet kvalitních titulů v předplatném Game Pass jen zvyšuje jeho celkovou hodnotu a pro Rockstar Games to znamená další přísun peněz z jejich největší dojné krávy, které pomalu končí životnost i přes to, že online hraní je v rámci GTA V stále velmi populární.