Displej do dlaně s AI: Humane má stát ranec peněz a nevyhne se předplatnému

Krabička s umělou inteligencí od Humane slibuje revoluci

Podle posledních spekulací ale nepůjde o levnou záležitost

Více se snad dozvíme už 9. listopadu

Chytré zařízení na bázi umělé inteligence od společnosti Humane vzbudilo v letošním roce poměrně velký ohlas. Malá krabička, ve které se ukrývá kamera, projektor či umělá inteligence GPT-4 od OpenAI, má podle jejích tvůrců způsobit revoluci v praktickém využití AI v běžném životě. Zařízení mělo být původně odhaleno 14. října, avšak datum se nakonec posunulo na 9. listopadu. Kromě oficiální prezentace z jara letošního roku a několika spekulací nicméně stále nevíme celou řadu zásadních informací a detailů, které rozhodnou, zda bude Humane hit nebo jen další propadák.

Humane pravděpodobně bude vyžadovat předplatné

Nyní server The Information přišel se spekulací, která jistě zajímá řadu potenciálních zákazníků. Podle jejich informací nebude přístroj od Humane vůbec levnou záležitostí – zájemci by si na něj měli připravit 1 000 dolarů (cca 28 tisíc korun s daní), což na experimentální a jediné zařízení svého druhu není zrovna málo. Jednorázový finanční výdaj navíc pro správné fungování nemusí fungovat, neboť bude údajně také využívat model předplatného, v rámci kterého budou k dispozici všechny funkce. O jakou částku půjde, bohužel nevíme, avšak cena by mohla být jednou ze zásadních bariér, která bude bránit rychlému rozšíření.

Okolo přístroje od společnosti Humane se stále vznáší celá řada otazníků. Od prezentace v dubnu letošního roku jsme se příliš mnoho informací nedozvěděli, včetně zásadních technických parametrů, jako je například kapacita baterie a potenciální výdrž. Pokud by totiž Humane vyrobilo sebelepší technologii, která ale bude čítat provoz v řádech desítek minut, pravděpodobně příliš obliby nezíská. Stále také nevíme, jakým způsobem bude krabička od Humane připojena k internetu – zda bude využívat vlastní systém, vloženou SIM kartu, či jestli bude propojena s okolním světem skrze chytrý telefon.

Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíme už za pár dní, pakliže Humane opět neposune termín oficiálního představení. Ačkoli v redakci věříme, že půjde o velmi zajímavé zařízení, je potřeba očekávání krotit – různých glorifikovaných prototypů se v minulosti objevila celá řada, přičemž většina z nich skončila v propadlišti dějin. Jestli to bude také případ Humane, se dozvíme snad už 9. listopadu.