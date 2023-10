Revoluční Humane pohání nejlepší AI současnosti, myslí i na soukromí

Unikátní zařízení společnosti Humane pohání GPT-4 od OpenAI

Zároveň myslí i na soukromí ostatních

Oficiálního představení bychom se mohli dočkat už 9. listopadu

Jakmile společnost Humane představila své zařízení v dubnu letošního roku, vzbudila velký rozruch. Malá krabička, která se vleze do kapsy, slibovala představení možností umělé inteligence v praxi, přičemž během demonstrace například předvedla telefonování, překlad mluvené řeči v reálném čase či poskytnutí informací o nutriční hodnotě potraviny, včetně potenciálních alergenů. Nyní se konečně dozvídáme další informace ohledně jejího zařízení, které časopis Time vyhlásil jedním z nejlepších vynálezů roku 2023.

Zařízení od Humane se představí 9. listopadu

Krabička, či spíše magnetický pin, od Humane v sobě ukrývá mix proprietárního softwaru a GPT-4 od OpenAI, které má na starosti většinu věcí spojených s umělou inteligencí. To není až tak velkým překvapením, neboť řešení od OpenAI patří v současné době mezi to nejlepší, co může AI nabídnout. Zajímavostí je také malá dioda, kterou zařízení od Humane disponuje. Ta se rozsvítí žlutou barvou pokaždé, když je aktivní fotoaparát, mikrofon či jakýkoli jiný senzor, který sbírá data. Okolí se tedy nemusí obávat, že byste je natáčeli či nahrávali bez jeho vědomí.

I přes to, že spoluzakladatel společnosti Imran Chaudhri propaguje své zařízení, kudy chodí, stále toho o něm příliš mnoho nevíme. Firma měla původně naplánované oficiální představení se vším všudy na 14. října, avšak z neznámých důvodů datum nakonec posunula na 9. listopadu. Ani tak ale není jisté, že se v tento den skutečně dozvíme více informací.

Pakliže ale Humane dodrží všechno, co prozatím slíbilo, půjde bez nadsázky o zásadní zařízení, které zprostředkuje řadu výhod umělé inteligence běžným uživatelům. Pokud Humane zvládne do svého zařízení implementovat i solidní baterii a udrží cenu v rozumných mantinelech, mohli bychom se dočkat revoluce srovnatelné s nástupem chytrých telefonů po představení prvního iPhonu. Podobných revolučních produktů se nicméně v historii objevila už řada, přičemž drtivá většina z nich své sliby splnit nedokázala. I v případě Humane je tedy na místě krotit velká očekávání.