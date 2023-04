Humane je revoluční novinka! Miniaturní projektor s AI nahradí displej telefonu, obraz promítne kamkoliv

Umělá inteligence zažívá v posledních měsících rapidní rozvoj. Ačkoli jsou možnosti ChatGPT či Barda od Googlu poměrně spektakulární, jedná se spíše o náznak potenciálu, který bude třeba pro opravdový přínos teprve pořádně uchopit. Poměrně blízko je tomu startup Humane, který na konferenci TED 2023 prezentoval své chytré zařízení, které je postaveno na umělé inteligenci a má potenciál téměř každému obyvateli této planety ulehčit život.

O samotném zařízení toho víme poměrně málo, nicméně se spekuluje, že využívá čipset od Qualcommu a operační systém Android. Jeden ze zakladatelů Humane a bývalý designér Applu Imran Chaudhri jej měl po celou dobu prezentace ukrytý v malé náprsní kapse, což ale nijak nelimitovalo jeho funkčnost. Přístroj z jeho kapsičky vyčuhoval jen zlehka, aby byla vidět notifikační žlutá dioda, kamera a malý projektor.

This looks insaneee! pic.twitter.com/DDOfTMCxH5

I obtained a video of @Humane 's AI-powered wearable projector in action (clipped from a video @zarifali9 sent me of the #TED2023 by @imranchaudhri )

Onen projektor je jednou z klíčových předností. Dokáže totiž celou řadu informací zobrazit bez displeje, například přímo na dlani. Výsledný obraz má čtvercový rozměr a je vyveden v monochromatické zelené barvě, která je vysoce kontrastní, takže ani na přímém slunci by neměl být problém s čitelností. Kameru zařízení od Humane využívá například k rozpoznávání textu a jeho překladu, což byl jeden z příkladů, jak by mohl pomoci například cestovatelům.

Funkci babylonské rybky prezentoval Chaudhri také tím, že krátkým přiložením prstů na kapsičku se zařízením pronesl několik vět, které přístroj nejenže přeložil do francouzštiny, ale několik frází rovněž přednesl jeho hlasem. Umí rovněž fungovat také jako průvodce, takže na otázku „Kde mohu najít dárek pro mou ženu než budu muset zítra odletět?“ zvládlo Humane reagovat slovy „Vancouverský Granville Island je skvělou nákupní čtvrtí.“ S využitím umělé inteligence bude přístroj jistě ještě více personalizovaný a potenciál toho, co by mohl umět, je poměrně široký.

The @Humane wearable doing English->French AI translation in your own voice… wow. (SOUND ON)

Video credit @ZarifAli9

Read the exclusive on the Humane wearable's features: https://t.co/TYRmtYPSYI pic.twitter.com/cmAWEU8DFS

— Ray Wong (@raywongy) April 21, 2023