Disney+: vybrali jsme ty nejlepší seriálové a filmové premiéry (4/2024)

V dubnu se fanoušci Disney+ dočkají třeba nového animáku Přání

Potěší i nové seriály: o Trumanu Capotem nebo korejské sci-fi Blood Free

Největší „dubnovou“ premiérou jsou však oscaroví Chudáčci režiséra Lanthimose

Začátkem měsíce se služba Disney+ tradičně chlubí novými přírůstky do svého bohatého katalogu, které se v jeho průběhu postupně dostanou na naše displeje. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Které to jsou tento měsíc?

Přání (Wish)

Datum premiéry: 3. dubna 2024

3. dubna 2024 Namluvili: Ariana DeBose, Chris Pine, Evan Peters, Ramy Youssef

Ve filmu Přání vysloví mladá a důvtipná dívka Asha tak mocné přání, že jej vyslyší samotný vesmír. Nebo spíše živoucí kouzelná koule s nezměrnou energií zvaná Hvězda. Společně s Hvězdou musí Asha čelit hrozivému nepříteli, králi Magnificovi, který je vládcem říše Rosas, a který ohrožuje Ashiny přátele a blízké.

Rodinný animovaný film přímo z produkce Disney nabízí sympatickou stopáž 95 minut a stojí za ním ostřílený režisér Chris Buck, který dal světu Tarzana z roku 1999 a také první i druhý díl Ledového království. Hlasy hlavním rolím propůjčili herci jako Chris Pine, Evan Peters či herečka, zpěvačka a tanečnice Ariana DeBose. Přání se na platformě objeví hned zkraje dubna.

Blood Free (Jibaejong)

Datum premiéry 1. řady: 10. dubna 2024

10. dubna 2024 Hrají: Ji-hoon Joo, Hyo-joo Han, Hee-joon Lee, Moo-saeng Lee

V první polovině dubna na Disney+ zavítá také jihokorejský seriál Blood Free (zatím nemá český název). Dle synopse nastavuje zrcadlo aktuální společnosti, věnuje se otázce zpracování masa. „Píše se rok 2025. Místo zabíjení zvířat kvůli masu, používá biotechnologická společnost BF své technologie, aby světu poskytovala kultivované maso,“ uvádí výtah.

Počínaje 10. dubnem se na Disney každou středu objeví 2 epizody z celkových 10, stopáž na epizodu je zhruba 60 minut. Pokud vás námět blízké budoucnosti a otázka skutečného versus kultivovaného masa zajímá, rozhodně dejte seriálu šanci. Korejská kinematografie je poslední dobou v kurzu, jak ukazuje například netflixovský seriál Hra na oliheň.

Zlá krev – Capote vs. labutě (Capote vs. the Swans)

Datum premiéry: 17. dubna 2024

17. dubna 2024 Hrají: Tom Hollander, Naomi Watts, Diane Lane, Demi Moore, Chloë Sevigny

Hned 17. dubna zamíří na platformu hvězdně obsazené pokračování seriálu Zlá krev z produkce stanice FX, který pojednává o sporu dvou výrazných celebrit v historii kinematografie. První série s prostým názvem Zlá krev například představoval příběh z 60. let, kdy svět sledoval spor Bette Davis a Joan Crawford při natáčení oceňovaného snímku Co se vlastně stalo s Baby Jane?

Další řada vypráví příběh jednoho z nejznámějších amerických spisovatelů druhé poloviny 20. století, Trumana Capoteho, autora například románu Snídaně u Tiffanyho. Capote se krátce po vydání svých nejznámějších novel dostal do přízně mladých newyorkských celebrit, velmi často se ale dostával s některými z nich do křížku. Na ploše 8 epizod Capoteho ztvárňuje Tom Hollander, velmi zdatně mu však sekundují divy jako Naomi Watts nebo Demi Moore.

Největší hity (The Greatest Hits)

Datum premiéry: 12. dubna 2024

12. dubna 2024 Hrají: Lucy Boynton, David Corenswet, Justin H. Min

Celovečerní snímek Největší hity kombinuje žánr romantického dramatu a fantasy. Hlavní postava Harriet (Lucy Boynton) se totiž přes zpěv svých největších hitů dokáže vracet v čase do doby, kdy je psala. Setkává se tak se svými minulými partnery a de facto i minulým životem a přemýšlí, zdali má udělat to zásadní rozhodnutí a změnit minulost – a tím i budoucnost.

Za tímto relativně jednohubkovým filmem se stopáží 87 minut stojí režisér Ned Benson, který v letech 2013 a 2014 přinesl na stříbrné plátno romantický příběh ve filmu Zmizení Eleanor Rigby. Do hlavních rolí tehdy obsadil i svou manželku Jessicu Chastain, hudbu složilo elektronické duo Son Lux. V Největších hitech žádná velká jména nefigurují, ale o to může být celkový zážitek zajímavější.

Bonus: Chudáčci (Poor Things)

Datum premiéry: 27. března 2024

27. března 2024 Hrají: Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef

Přestože tento seznam se zaměřuje na doporučení dubnových premiér, nemůžeme si odpustit doporučení na jednu z novinek, která se na platformě objevila s koncem března. Jde o snímek Chudáčci řeckého režiséra Yorgose Lanthimose, který na letošních Oscarech proměnil čtyři nominace.

Chudáčci vypráví frankensteinovsky pohnutý příběh inspirovaný pohádkami jako Pinocchio a mistrně kombinuje žánry jako sci-fi, komedie nebo romantické drama. Zároveň režisér Lanthimos neopomněl přidat trochu přímo ze sebe, sám totiž proslul zejména natáčení tzv. divných řeckých filmů.