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Disney si od Adobe nechá postavit vlastní AI, trénovat ji bude na ikonických postavách

Adam Homola
Adam Homola 10. 11. 18:00
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Mickey Mouse s hromadou peněz
  • Adobe se stává oficiálním AI inovačním partnerem Disney a dá mu předčasný přístup k Firefly, Photoshopu i Premiere
  • Imagineering už Firefly Foundry využívá při návrhu parků a společné projekty běží i v laboratoři StudioLAB a v ESPN Edge
  • Disney letos vycouval z dohody s OpenAI a podle Bloombergu zvažuje propouštění tisíců lidí

Disney a Adobe v pondělí na konferenci Adobe MAX v Miami Beach oznámily víceletou strategickou alianci. Adobe v ní pro Disney vyvine generativní modely na míru, ale firmy neuvedly, kolik dohoda stojí ani na kolik let platí.

Adobe dodá modely, nástroje i inženýry

Základem je služba Adobe Firefly Foundry, ve které firmy s Adobe společně staví vlastní modely. Disneyho modely se mají učit na vlastnostech postav, prostředích a vizuálních stylech jeho značek. Firmy slibují modely zaměřené na člověka a vedené umělci, jejichž výstupy budou komerčně bezpečné a použitelné rovnou v produkci.

Disney k tomu získá předčasný přístup k nejnovějším technologiím Adobe, například k Firefly, Photoshopu a Premiere, a také vyhrazené inženýrské a výzkumné kapacity. Adobe naopak dostane prostor, aby Disneyho inovační příběhy šířil v marketingu a na akcích s resorty Walt Disney World a Disneyland, s Disney Cruise Line i s dalšími částmi firmy.

Od parků po sportovní archiv

Nejdál je výzkumné a vývojové oddělení Walt Disney Imagineering, které Firefly Foundry podle Adobe už používá při vývoji parků. Jeden model mění ruční skici v hotové 2D koncepty, druhý vytváří obrazové podklady věrné značkám. Adobe v červnu jmenoval franšízy, na které modely ladí, třeba Ledové království, Vaianu nebo Auta. Mezi plánované postupy zařadil i převod 2D návrhů na 3D prototypy pro plánování stavby.

Tvůrce Photoshopu se taky stal inovačním partnerem StudioLAB, laboratoře Walt Disney Studios, kde s Disneyho kreativci a techniky zkoumá, jak rozšířit interní tvůrčí postupy. V ESPN Edge, inovačním centru sportovní stanice, budou Adobe a ESPN hledat, jak by AI mohla zlepšit zapojení fanoušků, změnit doručování obsahu a oživit archiv. Společné projekty podle Adobe už běží.

Cesta k Adobe vedla oklikou

Disney v prosinci 2025 oznámil dohodu s OpenAI, která počítala s investicí jedné miliardy dolarů a licencí na více než 200 postav pro videoaplikaci Sora. OpenAI ale jen o pár měsíců později, v březnu 2026, oznámila konec Sory a Disney z dohody vycouval.

Platformě Character.AI poslal Disney v září 2025 výzvu, aby přestala bez povolení používat Disneyho postavy. Letos v září ale jmenoval technickým ředitelem Karandeepa Ananda, který platformu předtím vedl. Když Character.AI v říjnu požádala o ochranu před věřiteli, nabídl Disney 20 milionů dolarů za licenci na část jejího duševního vlastnictví. Jde o výchozí nabídku, kterou mohou ostatní zájemci přebít.

Týden před oznámením aliance navíc Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že Disney zvažuje propouštění tisíců lidí. Některé manažery prý vyzval, aby ročně ušetřili 20 procent nákladů. Agentura Reuters zprávu nedokázala hned ověřit.

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Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

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