Discord testuje ověřování věku pomocí obličeje a občanky! Jak je to s bezpečností?

Představte si situaci: spustíte Discord, chcete vstoupit na server s označením NSFW nebo změnit nastavení filtru citlivého obsahu a najednou vám aplikace oznámí, že musíte prokázat, kolik vám je let. A to tak, že musíte buď naskenovat svou občanku nebo nechat Discord, ať pomocí kamery analyzuje váš obličej. Pro někoho naprosto nepřijatelné, pro jiného nutnost.

Zatím se tahle novinka týká jen uživatelů ve Velké Británii a Austrálii. Důvod? Nové zákony, které tlačí na online platformy jako Discord, aby konečně začaly bránit dětem pod 16 let v přístupu k obsahu, který pro ně není vhodný. Vlády těchto zemí už mají dost toho, že stačí jedno kliknutí na “Je mi 18” a všechno je rázem v pořádku.

Eugh: Discord is scanning users' faces and IDs in Australia and the UK to 'experiment' with age verification featureshttps://t.co/ngt2NsLVjC

— PC Gamer (@pcgamer) April 17, 2025