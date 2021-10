Díky této vychytávce poznáte hry přizpůsobené pro Steam Deck na první pohled

S blížícím se datem spuštění prodejů očekávaného herního zařízení Steam Deck se Valve zaměřuje na detaily, které při běžném používání usnadní život nejednomu hráči. Mnoho zájemců totiž mělo pochybnosti, jak budou PC hry pro handheld s Linuxem optimalizované.

Valve proto přišlo s jednoduchým řešením. Všechny hry rozdělí do čtyř kategorií, přičemž každá z nich bude mít svou vlastní značku, takže hráč ihned pozná, jak si bude jeho oblíbená hra se Steam Deckem rozumět.

Zelené logo s fajfkou neznamená nic jiného, než že hra poběží na Steam Decku bez problémů a je pro něj přizpůsobena. Žlutá značka naopak indikuje, že hru lze na handheldu spustit, ale budete si muset trochu pohrát s jejím nastavením. Zbylé dvě značky poté označují nepodporované hry či tituly, které nebyly otestovány, a tudíž není jasné, zda a jak budou na zařízení fungovat.

This is @ondeck, the official Steam Deck Twitter account. We'll be sharing production updates, posts from developers who have dev kits out in the world, and videos of games that the Steam Deck team has been playing. Let us know what games you’d like to see on Deck! pic.twitter.com/IhS0fM1NHL

