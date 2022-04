Datadisk Dragonflight pro World of Warcraft vrátí do hry populární draky

Jednou ze stálic v herním světě je MMO World of Warcraft. Ačkoli se nejedná o první masivní hru pro více hráčů, od svého příchodu si získala srdce nejednoho gamera. I když její popularita v čase kolísá, za celých 18 let existence se žádnému jinému MMO nepodařilo sesadit ikonické „wowko“ z trůnu.

Pokud World of Warcraft stále hrajete, nebo jste si dali na nějakou chvíli pauzu, jistě vás potěší nově oznámený přídavek v podobě datadisku Dragonflight. Ten do hry vrací draky, magické ochránce světa Azerothu, kteří zmizeli po událostech z datadisku Cataclysm, jenž hru rozšířil před 12 lety. Datadisk přidá do hry nejen novou oblast Dragon Isles, ale také kombinaci rasy a třídy s názvem Dracthyr Evoker. Jde o humanoidní draky zaměřující se na boj na dálku a léčení. Kromě toho se hra dočká přepracovaného talentového systému i craftingu a poprvé za 18 let se změní také uživatelské prostředí.

Dragonflight Announce Cinematic Trailer | World of Warcraft

Blizzard při oznámení potěšil také hráče WoW Classic, což je de facto restartovaná hra na separátních serverech, která není zatížena všemi devíti expanzemi. Pro tradiční hráče bude již brzy k dispozici druhý datadisk Wrath of The Lich King z roku 2008, který je podle mnohých jedním z nejlepších přídavků do hry.