Další novinky v iOS 14: ovládání iPhone poklepáním na záda i šetrné nabíjení AirPods

Apple v pondělí v rámci vývojářské konference WWDC představil novinky, které na podzim dorazí do všech jeho operačních systémů. Kvůli časovým mantinelům úvodní keynote nebyly odhaleny zdaleka všechny chystané změny, některé další jsou postupně objevovány prvními odvážlivci s nainstalovanými vývojářskými verzemi systémů. U iOS 14 nám například Apple zatajil následující novinky.

Ovládání iPhone klepáním na záda

První funkce je součástí balíčku funkcí zpřístupnění pro osoby s handicapem, avšak bude moci být používána i pro běžný provoz telefonu. Funkce se jmenuje Back Tap a spočívá ve vyhodnocení poklepání telefonu na záda jako dalšího ovládacího prvku. V nastavení si budete moci vybrat, jaká akce se stane při dvojím nebo trojitém poklepání; podporovány jsou jak akce systému, tak vlastní zkratky.

V sekci zpřístupnění se také nachází nová funkce nazvaná Sound Recognition, která umí rozpoznat specifický zvuk (pláč dítěte, kouřový alarm, tekoucí vodu) a po jeho zaznamenání pošle uživateli notifikaci.

Šetrné nabíjení AirPods

Skrze iOS 14 by také mělo být možné prodloužit životnost akumulátorů ve sluchátkách (respektive v nabíjecí krabičce) AirPods, a to řízeným nabíjením podle vašich zvyklostí. Systém se jednoduše naučí vaši nabíjecí rutinu a poté jí přizpůsobí cyklus nabíjení; plným výkonem dobije akumulátor do 80 procent a zbytek doplní až těsně před obvyklým odpojením krabičky se sluchátky z nabíječky.

Rychlejší pořizování snímků

Vylepšení neuteče ani výchozí fotoaplikace, která má podle popisu pořizovat snímky značně rychleji – doba od startu aplikace po pořízení prvního snímků má být rychlejší až o 25 procent, pořizování portrétů má být rychlejší o 15 procent.

S iOS 14 také dorazí funkce QuickTake na starší iPhony XR a XS (nově s pomocí tlačítek hlasitosti), všechny iPhony si budou moci upravit rozlišení a snímkovou frekvenci videa, zapnout zrcadlové pořizování selfies, zamykání korekce expozice a pár dalších drobností.

Neukazujte všechny vaše fotky

Do galerie fotografií přibyde užitečná funkce, kdy so budete moci vybrat, které fotky se budou zobrazovat a které budou skryté. Pokud někomu budete chtít ukázat poslední uložené fotografie v telefonu, nemusí v náhledech galerie vidět následující snímky.