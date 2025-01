Další informace o Xiaomi Mix Flip 2: tyhle inovace udělají radost každému

Nástupce prvního ohebného véčka od Xiaomi dostává jasnější obrysy

Nabídnout má větší baterii a ještě tenčí tělo

K představení by mohlo dojít už v první polovině letošního roku

Skládačky v posledních letech výrazně nabírají na popularitě a už dávno neplatí, že by kvalitní ohebné telefony dělala jen hrstka výrobců. Stále více firem se do tohoto relativně mladého segmentu pouští s velkou vervou, přičemž nejsnadnější a zákaznicky nejoblíbenější smartphone v tomto odvětví jsou bezesporu véčka. Se svou trochou do mlýna přispělo v loňském roce také Xiaomi, přičemž jeho první pokus nedopadl vůbec špatně. Pomalu se ale internetem šíří informace, že čínský gigant již připravuje nástupce.

Ještě tenčí a s větší baterií

Podle dostupných informací nemá Xiaomi Mix Flip 2 přinést jen drobná vylepšení, ale má být plnohodnotným nástupcem. Jak uvedl leaker Kartikey Singh ve svém příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter), Mix Flip 2 má nabídnout například baterii s kapacitou 5600 až 5700 mAh, což je výrazné vylepšení oproti akumulátoru s kapacitou 4780 mAh, kterým disponuje současný model Mix Flip.

First leak of 2025 Xiaomi MIX FLIP: 4780mah Xiaomi MIX FLIP 2: 5600~5700mah FLIP 2 is thinner and lighter than 1st gen — Kartikey Singh (@That_Kartikey) January 5, 2025

Větší baterie ovšem neznamená, že by měl chystaný Flip 2 nabobtnat v pase, právě naopak. Jaké budou rozměry a hmotnost aktuálně nevíme, nicméně současný model má 7,6 milimetrů v rozloženém a 16 milimetrů ve složeném stavu, přičemž hmotnost je 190, respektive 192 gramů v závislosti na zvolené variantě.

Potěšující zprávou také je, že Xiaomi Mix Flip 2 by měl být v prodeji také mimo domovskou Čínu a je možné, že se opět podívá také na český trh. Podle dřívějších informací se můžeme těšit také na osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, bezdrátové nabíjení či odolnost podle standardu IPX8. Pokud jsou spekulace pravdivé, k představení by mělo dojít už v první polovině letošního roku, přičemž do Evropy se smartphony z Číny dostávají o něco později.