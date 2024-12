Xiaomi chystá další ohebné véčko! Přijde brzy a bude mít hodně co nabídnout

Xiaomi chystá nový skládací telefon, na véčko Mix Flip 2 se můžeme těšit již v první polovině příštího roku

První generace zaznamenala ohromný úspěch, a tak plnohodnotný nástupce přijde dříve, než se čekalo

Mix Flip 2 nabídne solidní hardwarovou výbavu a několik věcí, které jeho předchůdce postrádá

Dle posledních zpráv z Číny se zdá, že Xiaomi hodlá v dohledné budoucnosti představit novou generaci svého véčka. Xiaomi Mix Flip byl představen letos v červenci a zaznamenal takový úspěch, že přímý nástupce přijde dříve, než se čekalo. Skládací Mix Flip 2 bude přímý konkurent pro Galaxy Z Flip 7 a představí se zřejmě již v první polovině roku 2025.

Ve znamení velkých zlepšení

Dle informací serveru Gizmochina by mělo Xiaomi nový Mix Flip 2 ukázat nejpozději na konci června 2025. Ačkoliv to není ani rok od první generace, ponese se novinka v duchu velkých změn a vítaných vylepšení. Hlavní motivací za tak rychlým vývojem zřejmě stojí ohromný úspěch modelu Mix Flip. Ten se minimálně v domovské Číně těší velkému zájmu, a tak Xiaomi nelení a přinese nástupce dříve, než se původně plánovalo.

Srdcem nové generace by měl být Snapdragon 8 Elite, což bude ze smartphonu dělat přímého konkurenta pro Galaxy Z Flip 7 od Samsungu, který by měl disponovat stejným procesorem. Rozdíly oproti předchůdci budou patrné i z venčí, telefon by měl být tenčí a „flexibilnější“. Nově bude k dispozici i bezdrátové nabíjení či voděodolnost díky certifikaci IPX8, což jsou velmi vítané změny. Konec konců tyto dva body patřily mezi největší nedostatky, které jsme vytknuli Xiaomi Mix Flip v naší říjnové recenzi.

Bohužel momentálně nejsou k dispozici podrobnější informace o specifikacích, kromě procesoru. Potěšující však je, že evropská certifikační databáze EEC nedávno registrovala telefon „Xiaomi 2505APX7BG“. Dle všeho by se mělo jednat právě o globální variantu modelu Mix Flip 2, což naznačuje, že se nového véčka zcela jistě opět dočkáme i u nás. Kdy však bude novinka k dispozici je zatím ve hvězdách.