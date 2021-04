Další generace ohebného Samsungu se zaměří na zdraví. Má měřit tep a krevní tlak

Propojit péči o zdraví a moderní technologie je cíl nejedné nadnárodní korporace. Zatímco nejdále je v těchto snahách Apple se svými hodinkami Watch, Samsung rozhodně nechce zůstat pozadu. Větší důraz na sledování tělesných funkcí má dostat příští model ohebného smartphonu Galaxy Fold, alespoň podle patentu, který odhalil nizozemský server LetsGoDigital.

K měření zdravotních funkcí má Samsung využít ohebné kontrukce, a to jak té z Galaxy Z Fold 2, tak té z Galaxy Z Flip, každé nicméně trochu jinak. První metoda se týká Foldu 2 – uživatel by měl umístit prst mezi hrany displeje při jeho složení tak, aby se dotýkal prstu po horní i spodní straně. S pomocí dvou měřících senzorů by telefon měl určit jak tep, tak krevní tlak a následně je zobrazit na vnějším displeji.

Senzory budou měřit průtok krve v prstu, pomocí metody převodu amplitudy. Telefon nasnímá amplitudu pulzních vln, pořídí snímek a z něj následně analyzuje intenzitu pixelů, kterou převede do medicínsky srozumitelnějších údajů.

Druhá metoda pracuje s otevíráním do „véčka“, jaké má Galaxy Z Flip. Otevřený telefon bude uživatel držet v dlani, přičemž jeden ze senzorů se bude dotýkat zápěstí, zatímco jiný bude sbírat data z prstu. Pomocí nových senzorů se má měřit nejen tep a krevní tlak, ale také vaskulární věk, poddajnost cév, průběh aortálního tlaku, arteriální ztuhlost, úroveň stresu a úroveň únavy. Jestli se dočkáme tohoto typu měření už v příštím ohebném telefonu, je ve hvězdách, nicméně pokud ano, tak zde vyvstává otázka, jak moc přesné takové měření bude a zda bude spolehlivě sloužit byť jen pro základní orientaci.