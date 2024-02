Další bitva dobojována: Vivo se dohodlo s Nokií, chystá se velký comeback?

Firmy Vivo a Nokia uzavřely dohodu, patentový spor je tedy zažehnán

Vivu to otevírá brány zpět na německý trh, odkud muselo odejít

Před dvěma týdny velkolepě oznámila společnost Oppo, že uzavřela dohodu s finským gigantem Nokia ohledně patentových nesrovnalostí. Dnes, v pondělí 5. února, došlo k obdobné dohodě mezi Nokií a čínským Vivem, které vlivem sporů muselo zastavit prodeje na několika evropských trzích.

Vivo hlásí německý comeback

Počínaje dnešním dnem končí tuhý patentový spor mezi Nokií a společností Vivo. Ten přinutil v červnu loňského roku zastavit prodeje na německém trhu. Vivo nicméně na trhu setrvalo, zachovalo si například evropskou centrálu v Düsseldorfu, a firma nadále zajišťovala servis svým zákazníkům.

Nyní Vivo a Nokia uzavírají dohodu, velmi podobnou té, kterou před dvěma týdny uzavřelo s Nokií Oppo. Vyjádření obou stran bohužel nijak zásadně neodhaluje konkrétní podmínky spolupráce. Velmi pravděpodobně však bude Vivo platit Nokii za využívání jejích patentů.

„Jsme rádi, že jsme dosáhli dohody se společností vivo, která odráží vzájemné respektování práv duševního vlastnictví,“ uvedla Jenni Lukander, prezidentka Nokia Technologies. Pozitivně se k dohodě vyjádřil také Sien-wen Sü, generální ředitel oddělení právních záležitostí společnosti Vivo:

„Jsme rádi, že jsme se společností Nokia uzavřeli globální křížovou licenční dohodu. Podpis dohody odráží vzájemné uznání a respektování hodnoty patentů v oblasti mobilních technologií a hraje také významnou roli při podpoře pozitivního prostředí pro rozvoj v rámci odvětví.“

Jak se Vivu daří?

Co to znamená v praxi? Vivu aktuálně nic nebrání v tom, vrátit své produkty do německých obchodů. Společnost nám nepotvrdila, že se tak v nejbližších týdnech stane, nicméně je to velmi pravděpodobné. Vivo je patentovými spory velmi zatížené a smyslem dohody je bezesporu snaha očistit svůj profil a vrátit se v plné síle na německý trh.

Podle agentury Counterpoint Research se Vivo nacházelo na 5. pozici v prodejích na čínském trhu na konci roku 2023. V Česku před Vánoci okupovalo nelichotivou 7. pozici, hned za Honorem, Infinixem a Motorolou. Ještě horší situaci mělo Vivo například v Srbsku, odkud v lednu tohoto roku oficiálně odešlo.