Další Banksyho dílo bude naporcováno na kousky. Prodá se po částech jako NFT

V současném umění je jen málokdo známější než streetartový umělec Banksy, který proslul svými ostře satirickými kresbami ve veřejném prostoru i přes to (nebo možná právě proto), že jeho identita nebyla doposud odhalena. O kontroverzi se známý umělec ale umí postarat i jinak – například když před třemi lety nechal na dálku skartovat právě vydražený obraz Dívka s balónem.

Nyní bude další Banksyho dílo, Láska visí ve vzduchu (Love is in the Air), „zničeno“. Nikoli ovšem stejným způsobem, jako tomu bylo v případě Dívky s balónem, ale v moderním duchu. Zmíněný obraz plánuje jeho majitel, portál Particle, rozdělit na 10 000 částí a prodat je po jednotlivých kusech jako NFT.

„Banksy obrátil svět umění vzhůru nohama. Jeden z nejvíce ikonických umělců 21. století, který je známý pro svůj humanismus a přesvědčení, že umění má být pro všechny, dokonale ztělesňuje vizi naší platformy,“ řekl zakladatel Particle a bývalý předseda aukční síně Christie’s, Loïc Gouzer.

Dražba Banksyho obrazu začne 10. ledna a skončí 14. ledna, nicméně zapsat se na čekací listinu můžete už 13. prosince. Cena jednoho kousku obrazu bude 1,5 tisíce dolarů (33,8 tisíc korun), přičemž zájemci musí počítat s tím, že konkrétní část díla bude vybrána náhodně.

Banksy není velkým fanouškem NFT

Nutno podotknout, že prodej Banksyho díla v podobě NFT, nemá podporu samotného autora. V souvislosti s nedávným prodejem falešných obrazů Banksyho ve formě NFT se na toto téma vyjádřila agentura Pest Control, která umělce zastupuje: „Jakákoli aukce, která spojuje Banksyho a NFT, nemá s našim klientem žádnou spojitost.“ Nesouhlas autora ale evidentně platformu Particle příliš netrápí.