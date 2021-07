Cybertruck může selhat, přiznává Musk. Přesto půjde o technologicky unikátní elektromobil

Tesla Cybertruck je projektem velmi zvučného jména, který uživatele od prvních chvil rozděluje na dva tábory. Jedni jej obdivují, druzí nenávidí. Elon Musk, otec tohoto a mnoha dalších projektů, nastínil, že existuje určitá šance selhání celého projektu, ale na tom mu prý nesejde.

Po tom, co na internetu začala kolovat informace, že prvním produktem z nabídky Tesly, který nemusí uspět, může být právě Cybertruck, se rozhodl vystoupit a zareagovat samotný CEO značky.

„Rozhodně je tady šance, že vozidlo nenaplní naše očekávání. Upřímně, vždy je nějaká možnost, že dojde k selhání, protože je to vůz jako žádný jiný,“ popsal Musk na Twitteru. „Nezajímá mě to, zbožňuju ho, opravdu hodně, i když ostatní ne.“ Dále Musk zdůraznil ikonický a naprosto odlišný design modelu: „Ostatní auta tohoto typu vypadají jako kopie, skoro v ničem se neliší, ale Cybertruck je jako kdyby ho vytvořili mimozemšťané z budoucnosti.“

A má pravdu – když byl představen v listopadu roku 2019, na jednom z prvních obrázků byly ukázány podobné automobily, které si člověk mohl koupit. Vypadá to, že skoro všichni výrobci mají ve zvyku se přít, bojovat a tak trochu shazovat jeden druhého před ostatními. Když odstraníme logo značky, je velmi obtížné modely rozlišit a přesně tomuto se Tesla snažila zabránit, chtěla vytvořit něco jedinečného, co ostatní nemají.

