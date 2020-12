Cyberpunk má na PlayStation průšvih. Hra byla stažena a hráčům vrací peníze

Společnost Sony bezprecedentně reaguje na špatný technický stav Cyberpunku 2077. Výrobce populární konzole PlayStation s okamžitou platností vyřadil novinku od CD Projektu Red ze svého digitálního obchodu PS Store a všech stávajícím vlastníkům sdělil, že mohou žádat o bezpodmínečné vrácení peněž, pakliže zakoupili digitální verzi hry.

Nedlouho po neobvyklém kroku, který na sociálních sítích šokoval značnou část herní komunity, se majitelům digitální kopie zpřístupnila možnost požádat o vrácení peněz, a to bez jakýchkoliv podmínek (například na Steamu mohou hráči využít vracení peněž v případě, že daný titul hráli méně než dvě hodiny).

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020