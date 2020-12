Cyberpunk 2077: propadák roku, nebo jedna z nejlepších her v historii? [názor]

Jednou z nejvíce očekávaných her posledních let je bezesporu Cyberpunk 2077. Počin od polského studia CD Projekt RED vzbuzoval velké naděje, což mě ostatně také donutilo hru předobjednat. I přes snahu CD Projektu vyhnat hype na maximum jsem měl vcelku střídmá očekávání – přeci jen s hrou se zahuštěným otevřeným světem neměli vývojáři velké zkušenosti.

Zaklínač 3 sice velikostí trhal rekordy, ale až na dvě či tři oblasti, které překypují životem, jste se proháněli převážně prázdnými lesy a planinami. Cyberpunk 2077 sliboval od začátku živé město, kde se pořád něco děje. A já si kladl jednu otázku – jak bude Cyberpunk vypadat na Xboxu One S, tedy jedné z nejméně výkonných konzolí minulé generace?

Nejslabší článek: minulé generace konzolí

První kroky ve světě Cyberpunku mě nemile překvapily. Chyby se týkaly především stínů, zaznamenával jsem propady snímků, textury se občas načítaly pomaleji, sem tam jsem proletěl texturou, vedlejší NPC mi po zabočení za roh zmizely a takto bych mohl pokračovat ještě dlouho. Technická stránka měla do dokonalosti daleko, přesto mě hra od prvních minut přikovala do křesla a jen těžko jsem první týden mohl myslet na něco jiného.

Chyby se každopádně týkají především verze pro PlayStation 4 a Xbox One. Nová generace konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X, společně s PC a Stadií je, co se týče bugů, spíše kompilace úsměvných hříček. Snahu přinést Cyberpunk 2077 na všechny aktuální systémy tak musel někdo odskákat. A bohužel se CD Projekt rozhodl do výčtu zařízení nezařadit Nintendo Switch, které ze všech herních strojů tahá za nejkratší konec.

Stav hry perfektní nebyl, ale do pravého významu slov „nehratelný“ či „katastrofa“, kterými někteří hráči nešetří, má Cyberpunk opravdu daleko. Z mého pohledu se jedná o vcelku průměrný technicky stav, který chtě nechtě potká takřka každou open world hru. Stav mě občas dokázal vytrhnout z ponoření do světa hry, nenarazil jsem ale na úkol, který by nešlo dohrát.

Vzpomenout můžeme například na českou hru Kingdom Come: Deliverance, která ani několik let po vydání nemá vychytané všechny chyby, Assassin’s Creed: Unity, jehož screenshoty z prvních verzí hry mě budou ještě dlouho budit ze spaní, či synonymum pro opravdu špatný start – Fallout 76. O Skyrimu ani nemluvě. Takové SimCity (2013) nešlo kvůli skvělé protipirátské ochraně v prvních týdnech hrát vůbec.

KCD trpělo na malý a ambiciózní tým, Assassin’s Creed na domýšlivost vývojářů, Fallout 76 na designérské přešlapy a špatný technický stav, ale nemyslím si, že se do této společnosti dá řadit také Cyberpunk 2077. Pokud jde o mě, jeho stav byl ve srovnání s těmito hrami výrazně lepší, i s ohledem na to, že startoval na devíti (!) platformách.

Cyberpunk 2077 rozhodně není na minulé generaci konzolí nehratelný. Pod nehratelnou hrou si totiž představuji titul, který buďto nejde spustit, je v tak špatném technickém stavu, že nelze dohrát, či má natolik výrazné designové přešlapy, že ze zábavy spolehlivě dělají utrpení. To Cyberpunk 2077 prostě není.

Přílišná očekávání málo kdy dochází naplnění

I proto mě zarazilo, v jaké míře šíří hráči internetem své rozhořčení. Na zklamání má právo každý, na vrácení peněz už ale ne. Nesouhlasím s tím, že CD Projekt, Microsoft a Sony povolili a připustili vrácení peněz za hru, která je funkční, byť ne v perfektním stavu. Pakliže by hráč zakoupil titul na PC a zjistil, že i přes podporovanou sestavu hru nespustí, pak je to v pořádku. Ale pokud žádá hráč vrácení peněz po dvaceti hodinách hraní, pak na vrácení nemá nárok. Nebo se mi snaží namluvit, že těch dvacet hodin koukal na černou obrazovku?

Hysterie nakonec vyvrcholila žalobou malé skupiny investorů na samotný CD Projekt RED. Tito investoři se totiž cítí oklamáni. Tento postup by mohl stanovit nebezpečný precedent, kdy budeme žalovat herní společnosti za to, že nevydaly hru podle našich představ. Je až s podivem, že nikdo nežaloval kupříkladu EA za to, že několik let prodávali NHL na PC za plnou cenu, přitom na hře takřka nepracovali a poslední ročníky byly až na drobnosti de facto identické.

Odklad není řešení

Kdo se někdy zajímal o herní vývoj, tak jistě ví, že se jedná o nejnáročnější kreativní odvětví na světě. Zkoordinovat větší skupinu lidí, aby v průběhu několika let neztratila motivaci a směr, není nic jednoduchého. I proto nesouhlasím s názory, že CD Projekt měl na hře pracovat déle, pokud nebyla připravena pro vydání. Delší vývoj by Cyberpunk 2077 neudělal lepším, právě naopak.

Zatímco malá část týmu by pár měsíců ladila chyby a bugy, co by dělal zbytek? Pochopitelně přidával do hry další obsah a tím i přidělával další chyby. Ostatně by byla hloupost, kdyby stovky lidí chodily do práce si to jen tak odsedět. Zkuste říct svému šéfovi, že nemáte následující dva tři měsíce co na práci – schválně co vám na to řekne.

Odložení by nedávalo smysl ani z finančního hlediska. Předvánoční trh je nejlukrativnější část roku a sedmiletý vývoj zkrátka něco stojí. CD Projekt si jednoduše nemohl dovolit další odklad, který by citelně zasáhl zisky. Kdo kdy pracoval ve službách, tak jistě potvrdí, že přelom zimy a jara není z prodejního hlediska žádný zázrak.

CD Projekt RED zvládl Cyberpunk 2077 vcelku dobře, ostatně rychlé hotfixy jsou důkazem, že jim hra není lhostejná. Za vývojáře mě především mrzí to, že hře, které obětovali značnou část života, vyčítají hráči mnohdy velmi agresivním způsobem věci, které nijak výrazně nevybočují ze standardů videoherního průmyslu. Doufám, že vývojáři neztratí hlavu a vypilují Cyberpunk 2077 k dokonalosti, a křiklouni z řad hráčů se chytí za nos a pro příště budou krotit svá přehnaná očekávání.