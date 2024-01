Co přinese rok 2024 ve světě sluchátek? Novinky chystá Apple, Samsung i Sonos

Ani rok 2023 nebyl na novinky skoupý, 2024 ale bude ještě zajímavější

Apple má odhalit hned dva nové modely nahrazující AirPods 3. generace

Na trh se sluchátky konečně vstoupí také Sonos se svým prémiovým modelem

Jaký byl rok 2023 s ohledem na sluchátka? Dočkali jsme se mnoha zajímavých novinek a obecně lze říci, že přibývají chytré funkce a roste také kvalita zvuku stále, ačkoliv rozdíly už nejsou tak velké. Zároveň dochází k uzavírání uživatelů v jednotlivých ekosystémech, ať už se bavíme o Applu nebo Samsungu či Googlu.

Přestože modelů s ANC je čím dál více, jedním z nejpokročilejších systémů pro odstranění nechtěného hluku disponují nové Bose QuietComfort Earbuds II, které jsme testovali na začátku roku. Své želízko do ohně přidalo také Sony s modelem WF-1000XM5. Jabra přišla s modely Elite 10 a Elite 8 Active. Zajímavou volbou s ohledem na poměr ceny a výkonu může být také novinka Huawei FreeBuds Pro 3.

U Applu ani Samsungu jsme se žádných zásadních novinek nedočkali, ačkoliv AirPods Pro dostala některé nové funkce, jako je Adaptive Audio nebo Conversation Awareness. Na závěr roku přišla také verze s USB-C konektorem namísto klasického Lightningu.

Rok 2024 by ale mohl přinést sluchátkovou revoluci. Na CESu se očekává odhalení nových modelů s podporou kodeku AC3 a technologie Auracast, která zajistí streaming hudby pro několik produktů najednou. To vše je součástí nové generace Bluetooth s označení LE Audio. Qualcomm se zase chystá Bluetooth vyměnit za Wi-Fi připojení a tím odstranit slabiny stávajícího bezdrátového protokolu.

Apple AirPods 3. generace nahradí hned dva nové modely

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg se dočkáme dvou nových modelů, které nahradí stávající AirPods 3. generace. Jeden z nich dostane také ANC, takže tato funkce už nebude výsadou pouze nejvyššího modelu AirPods Pro. Ten se po výměně konektoru letos už modernizace nedočká.

USB-C ale dorazí také k levnějším AirPods, což dává smysl. Podle Gurmana si ale zachovají konstrukci, která je univerzální pro všechny velikosti ucha a zároveň umožňuje lepší propustnost okolních zvuků než špuntová sluchátka.

Nová vlajková loď mezi sluchátky i telefony

Zásadní novinku chystají také Korejci. Poměrně populární model Galaxy Buds 2 Pro má být po dvou letech nahrazen novinkou Galaxy Buds 3 Pro. Sluchátka by měla být silněji provázána s vlajkovým smartphonem Galaxy S24, který je taktéž v očekávání.

Prémiová sluchátka od Sonosu zaútočí na AirPods Max

U Sonosu se o nových produktech i zcela nových kategoriích produktů spekuluje už delší dobu. Ačkoliv letos přinesl pár skvělých novinek, stále se bavíme jen o reproduktorech. V letošním roce ale mají dorazit také prémiová sluchátka s cenovkou někde přes 10 tisíc korun. Konkurencí tedy budou například pro AirPods Max nebo Bose QuietComfort Ultra. Sonos tedy novému produktu věří a očekává také zásadní přínos do svého obratu. S jakými přednostmi se ale vytáhne, zatím netušíme.

Ekologie a udržitelnost

Ačkoliv trh se sluchátky neustále roste, na ekologii se hledí jen zřídka. Někteří výrobci sice používají šetrnější nebo dokonce recyklované materiály, jakmile vám ale výrazně klesne kapacita baterie, můžete sluchátka vyhodit. To z hlediska dlouhodobé udržitelnosti určitě není správné řešení a můžeme jen doufat, že v příštím roce budou technologičtí giganti následovat podobný trend u počítačů a smartphonů a dočkáme se lepší opravitelnosti a delší životnosti těchto produktů. Inspirací může být společnost Fairphone se svým modelem Fairbuds XL, u kterého můžete vyměnit baterii nebo jednotlivé měniče.

Wi-Fi namísto Bluetooth?

Společnost Qualcomm usilovně pracuje na úsporném čipu S7 Pro, který má zajišťovat příjem signálu přes Wi-Fi i když se od telefonu vzdálíte mimo dosah Bluetooth připojení. Výhodou je zároveň mnohem vyšší kvalita přenášeného signálu a lepší stabilita nebo odolnost vůči rušení. Tato novinka by tedy mohla být důležitým parametrem při výběru sluchátek v roce 2024, v průběhu kterého dorazí první modely na trh.

Prostorový zvuk

Další důležitou funkcí, o které se poslední dobou mluví čím dál častěji, je tzv. spatial audio nebo prostorový zvuk. Výrobci sluchátek se podobnými schopnostmi chlubí pravidelně, ale značně se rozchází přesná definice, jak to má celé fungovat. Poslední sluchátka od Bose tedy kompletně ignorují řešení Dolby Atmos a vytváří svou vlastní cestu. Ale dokonale zatím není zvládnuté ani sledování pohybů hlavy, které je pro tuto funkci zásadní. I to by se mohlo v nadcházejících dvanácti měsících zlepšit.