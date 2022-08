Co přijde po telefonu? Nothing chystá nové produkty

Start-up Nothing, za kterým stojí spoluzakladatel společnosti OnePlus Carl Pei, před nedávnem uvedl na trh svůj první telefon. A hned jím způsobil poměrně značný humbuk. Na papíře sice Nothing Phone (1) nijak nešokuje, vlastně jde o běžného zástupce střední třídy. Provedení s průhlednými zády a blikajícími diodovými pásky ovšem spolehlivě přitáhne zrak kdejakého kolemjdoucího. Otázkou je, čím bude chtít Nothing překvapit příště.

Firma před nedávnem zveřejnila nové video s názvem „What´s after Phone (1)“, ze kterého je zjevné, že další produkty jsou v přípravě. I když není specifikováno, o jaké se přesně bude jednat, s největší pravděpodobností se dočkáme bezdrátových sluchátek. V této kategorii již má Nothing své želízko v ohni v podobě loňských Ear (1), nyní se hovoří o přímém nástupci a ještě o zbrusu novém modelu Ear (1) Stick.

[Exclusive] Nothing is working on not one, but two wireless earphones. Both models have started undergoing internal testing in various European and Asian regions.

While one could be the Nothing Ear (1) Stick which I leaked earlier, the other could be the Ear (2).#Nothing

— Mukul Sharma (@stufflistings) August 4, 2022