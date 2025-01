Co jste vloni hledali na Seznamu? Českem otřásly povodně i vzteklina, fotbal i hokej

Jaké fráze, osobnosti a události vyhledávali Češi na Seznamu v roce 2024?

Tragickou hvězdou jsou povodně, které vloni zasáhly velkou část našeho území

Bodoval však i influencerský nápoj Tary drink nebo Mádlův film Vlny

Stejně jako Google, i český Seznam vydal konečně statistiku nejvyhledávanějších frází, kauz i zpráv, osobností a událostí v uplynulém roce 2024. Velmi výrazně se do výsledků propsaly přírodní katastrofy nejen na území naší země, veřejnoprávní taneční soutěže, (ne)úspěchy našich sportovců a samozřejmě i filmová či televizní zábava.

Seznam v roce 2024: co jste vyhledávali?

Seznam nepřináší seznam nejvyhledávanějších frází, protože by se pravděpodobně meziročně moc neměnil. Lidé stále často vyhledávají pojmy jako „Google“, „Facebook“ nebo „iPhone“. V prvním z žebříčku se proto český vyhledávač zaměřil na nejhledanější kauzy a zprávy v uplynulém roce.

Není velkým překvapením, že tím hlavním byly povodně. Na druhém místě pak najdeme vzteklinu, která se na našem území objevila, a třetí příčka patří zemětřesení v sousedním Rakousku. Lidé však také vyhledávali informace o zářijových volbách, tragické sebevraždě psychologa Ptáčka a pobouřila je zvěst o desetimilionové bankovce s podobiznou současného prezidenta Petra Pavla. Ta mimochodem skutečně existuje, ale jde o pamětní bankovku v hodnotě 3 500 korun.

Petr Pavel se na rozdíl od loňského roku mezi desítku nejvyhledávanějších osobností nedostal. První tři místa obsadily herečky Jana Kolesárová, Pavla Tomicová a herec Richard Hes, jehož syn Oskar se svou partnerkou Kateřinou Bartuněk Hrstkovou ovládl taneční show České televize StarDance. Holt i takové příběhy píše statistika vyhledávání.

Fotbal, hokej, tenis

Mezi volnočasovými událostmi z pochopitelných důvodů dominoval sport. V květnu se v Praze a Ostravě konalo mistrovství světa v ledním hokeji, to však zůstalo ve vyhledávání až druhé za červnovým fotbalovým Eurem v Německu. Třetím nejhledanějším sportovním happeningem byl tenisový Wimbledon, ve kterém vyhrála Češka Barbora Krejčíková.

Neméně zajímavou je rubrika vyhledávání, kterou Seznam nazval „praktické dotazy“. V nich boduje na prvním místě Den otců slavený 15. června, nejspíš jako často přehlížený protipól známějšímu Dnu matek. Češi také vyhledávali, zdali jsou 17. listopadu otevřené obchody a kdy se mohou těšit na prázdniny v sezoně 2024/2025. Na třetím místě byste našli stálici v podobě pojmu „DPP Praha vyhledávání spojení“.

Nejhledanější produkt Samsung, film Vlny

V žebříčku nejvyhledávanějších produktů bodovaly telefony Samsung, konkrétně Galaxy A55 a A15, nebo iPhone 16 Pro, jak byste asi očekávali. Nešlo však pouze o mobilní telefony – leč první zmíněný Samsung ovládl i zlatou příčku. Uživatelé Seznamu totiž vyhledávali i nový bezplatný televizní kanál Warner TV dostupný od dubna 2024 nebo sycený nápoj Tary drink od stejnojmenného influencera.

A co filmy a seriály? Fascinující je, že Češi na Seznamu zcela přehlíželi západní tvorbu a vyhledávali prakticky jen tuzemské pořady, filmy a seriály. Nejvyhledávanějším dílem byl celovečerní historický film Vlny Jiřího Mádla, na druhém místě najdete komediální seriál z tuzemské tvorby Policie Hvar, který divákům přináší detektivní zápletky zasazené do malebného prostředí chorvatského ostrova. Třetí místo obsadila minisérie Matěje Chlupáčka a Michala Samira To se vysvětlí soudruzi.

První pětku uzavírá mysteriózní krimi televize Nova Záhadné případy s dvojicí Miroslav a Martin Donutilovi v hlavních rolích, ale také filmové drama Zápisník alkoholičky od režiséra Dana Svátka. Do výběru TOP 5 se těsně nedostala také štědrovečerní pohádka Tři princezny, která to od kritiků schytala ze všech stran a na ČSFD má pouze 27 %.

Pokud by vás zajímalo, co Češi v roce 2024 vyhledávali na konkurenčním Googlu, můžete si přečíst náš článek z konce loňské roku.