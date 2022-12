Co dodržovat a čeho se vyvarovat při měření tlaku pomocí chytrých hodinek?

Chytré hodinky Huawei Watch D nově nabízí měření krevního tlaku pomocí speciálního pásku, které je to jednoduché a efektivní. Stejně jako při klasickém měření je však potřeba dodržovat základní pravidla pro dosažení co nejpřesnějších výsledků. Když se budete držet tohoto návodu, můžete se na své hodinky spolehnout. Všechna data se navíc ukládají do aplikace Zdraví, kde je najdete kdykoli budete potřebovat.

Přesnost na prvním místě

Huawei Watch D disponují snímačem s vysokým rozlišením, který přesně zaznamenává změny krevního tlaku. Výsledky jsou spolehlivé a srovnatelné s jinými tradičními metodami, přičemž odchylka měření je pouze ±3 mmHg. Huawei Watch D umožňují nastavit si přizpůsobený plán monitoringu, na základě kterého, budou hodinky odesílat připomínky na měření krevního tlaku v naplánovaných časech, například ráno a večer, abyste měli vždy podrobný přehled o svém zdraví.

Správné držení těla je základ!

Tady je několik tipů, které majitelům hodinek Huawei Watch D usnadní měření krevního tlaku v pohodlí domova. Posaďte se a uvolněte – pro zajištění maximální přesnosti se doporučuje před začátkem měření zůstat v klidu alespoň pár minut. Pamatujte, že klíčem k získání přesných výsledků je správné držení těla před i během měření.

Postup při měření tlaku chytrými hodinkami Huawei Watch D:

Zaujměte polohu pro měření – sedněte si na židli a opřete záda o opěradlo tak, aby byla vaše chodidla položená na podlaze. Spusťte měření výběrem funkce Měření krevního tlaku na Huawei Watch D nebo v aplikaci Huawei Health (Zdraví). Držte zápěstí s hodinkami na úrovni srdce. Nezapomeňte zachovat přirozený postoj – ruka s hodinkami musí být podepřená v lokti. Udržujte správné držení těla až do konce měření. Výsledky měření krevního tlaku si můžete prohlédnout v aplikaci Huawei Health (Zdraví).

Jak interpretovat výsledky měření tlaku?

Výsledky správně vykonaného měření krevního tlaku se zobrazí na barevné škále. Zelená znamená velmi dobré výsledky – váš kardiovaskulární systém je ve skvělé kondici. Oranžová barva signalizuje potenciální riziko – doporučuje se navštívit lékaře pro celkové vyšetření a ujištění se, že je vše v pořádku. Jakmile se na vašich hodinkách zobrazí červená barva, není s vaším tělem vše v pořádku – doporučujeme navštívit lékaře.

Nejčastější chyby a omyly

Pokud máte pocit, že naměřené výsledky krevního tlaku nejsou správné, zkontrolujte držení těla a měření zopakujte. Nezapomeňte v průběhu měření zůstat v klidu, nemluvit, podepřít si ruku v lokti, nepřekřižovat nohy a především, sedět a držet v klidu ruku na úrovni srdce. Není nutné zápěstí tisknout k hrudníku.