Co by tomu řekl Henry? V roce 2030 si Ford koupíte už jen „na baterky“

Opět se potvrzuje, že i Ford to s elektromobilitou myslí vážně. Po představení elektrického Mustangu nyní odhalil plány do budoucích let. V roce 2026 by Ford chtěl mít v nabídce pouze elektrická vozidla nebo plug-in hybridy. Od roku 2030 už by to měly být jen čistokrevné elektromobily.

Na takto rychlý přerod je potřeba značná výrobní kapacita. Proto Ford plánuje přestavbu své továrny v Kolíně nad Rýnem na „líheň“ elektromobilů. Do rekonstrukce hodlá investovat celou miliardu amerických dolarů a první elektromobil by měl v Kolíně vzniknout v roce 2023.

U značné části vozidel Ford použije platformu MEB od Volkswagenu, na které je postaven například populární model ID.3.

Kromě osobních automobilů chce Ford elektromobilitu přenést i do segmentu užitkových vozů. Mnoho dalších informací ale zatím neprozradil. Své plány by měl upřesnit během následujících měsíců.