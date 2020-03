Čínští operátoři přišli kvůli koronaviru o více než 21 milionů zákazníků

Čínští mobilní operátoři přicházejí kvůli koronaviru o zákazníky. Děje se tak v návaznosti na omezenou podnikatelskou aktivitu v zemi. Největší operátor na světě China Mobile vykázal první pokles tržeb od roku 2000, kdy začal pravidelně sdílet měsíční data. Počet platících zákazníků China Mobile se během ledna a února zmenšil o osm milionů. Podobné propady zažívají také další tamní operátoři. China Unicom Hong Kong ztratil ve stejném období 7,8 milionů předplatitelů, zatímco China Telecom jen za minulý měsíc přišel o 5,6 milionu uživatelů.

Vzácný pokles napříč celým odvětvím má zjevnou souvislost s pandemickou krizí, která se v Číně objevila už ke konci loňského roku a zmrazila růst většiny podniků. Podobně jsou na tom i firmy, které poskytují základní služby a jejich pravidelný měsíční příjem se na rozdíl od ostatních nezastavil.

Za pokles mohou i pracovníci, kteří cestují za prací

Část poklesu by mohli mít na svědomí migrující pracovníci, kteří zpravidla mívají jedno telefonní číslo pro práci a jiné pro svůj domovský region. „Když jim koronavirus zabránil cestovat do zaměstnání, jejich pracovní předplatné bylo zrušeno,“ vysvětluje Chris Lane z analytické společnosti Sanford C. Bernstein & Co.

Akcie společnosti China Mobile se kvůli úbytku zákazníků propadly o 2,7 %. China Telecom sklouzl o 6,3 % a China Unicom o 6,4 %. Situace by se mohla zlepšit už tento měsíc, tamní továrny a podniky se totiž postupně navracejí do normálního provozu.