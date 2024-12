Číně se nelíbí aktivity Nvidie, zahájila proti ní antimonopolní vyšetřování

Nvidii v Číně hrozí antimonopolní šetření

Regulačním úřadům je trnem v oku akvizice izraelské firmy Mellanox

Vyšetřování čelí Nvidia také v domovských Spojených státech

Nvidia je v oblasti grafických karet pojem už nějaký ten pátek. S nástupem umělé inteligence se nicméně tato tradiční firma ještě více vyšvihla do popředí, což je pochopitelně trnem v oku nejednomu regulátorovi. Tentokrát si na aktivity Nvidie chystá posvítit čínská vláda, které se nepozdává akvizice společnosti Mellanox a další kroky, které americká společnost v poslední době činní.

Nvidia čelí antimonopolnímu vyšetřování

Čína vyšetřuje společnost Nvidia kvůli porušení antimonopolních pravidel, údajně kvůli tvrzení, že výrobce čipů nedodržel podmínky stanovené při schvalování akvizice izraelské společnosti Mellanox, kterou v roce 2020 Nvidia převzala za 6,9 miliardy dolarů (cca 165 miliard korun). K celé záležitosti související s nákupem izraelské firmy se vyjádřil také generální ředitel Nvidie, Jensen Huang.

„Pokud se podíváte na architekturu moderních datových center, zjistíte, že práce, které musí vykonávat, jsou rozmanitější než kdykoli předtím,“ vysvětluje Huang. „Naším přístupem do budoucna je nesoustředit se pouze na samotný server, ale přemýšlet o celém datovém centru jako o výpočetní jednotce. Věřím, že do budoucna bude svět uvažovat o v tomto ohledu stejně. Už to nebudou jen osobní počítače nebo servery, ale budeme pracovat v měřítku datového centra,“ dodal k akvizici Huang.

Od té doby se díky boomu poptávky po čipech a serverech s umělou inteligencí zvýšila hodnota společnosti Nvidia z necelých 200 miliard dolarů (cca 4,8 bilionu korun) na více než 3 biliony dolarů (cca 71,5 bilionu korun) v roce 2024, čímž překonala Microsoft, Apple i Google. Podle agentury Bloomberg čínské regulační orgány tvrdí, že společnost Nvidia nedodržela dohodu o poskytnutí informací o nových produktech Mellanox do 90 dnů ostatním firmám vyrábějícím čipy v zemi, aby se vyhnula monopolu. Současně společnost vyšetřuje i americké ministerstvo spravedlnosti kvůli monopolnímu chování.