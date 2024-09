Sázka na umělou inteligenci se Nvidii vyplácí. Má za sebou rekordní období a extrémně se jí daří

Finanční výsledky Nvidie překonaly očekávání a naznačují růžovou budoucnost

Celá aktuální „AI bublina“ je sice zatím také růžová, ale splasknutí nelze vyloučit

Nvidia se ale ocitla v centru dění a může se nyní podílet na utváření technologické budoucnosti

Trh s nástroji generativní umělé inteligence se pořád rozšiřuje neskutečným tempem a nedávné finanční výsledky Nvidie to jen potvrzují. Jako přední dodavatel čipů pro umělou inteligenci se Nvidia ocitla v centru revoluce umělé inteligence.

Sázka, která se vyplatila

Kdysi „pouze“ výrobce grafických karet pro počítačové hry dnes stojí v centru dění, které může mít praktický a poměrně zásadní dopad nejen na obor umělé inteligence, ale v druhé vlně i na všemožná jiná odvětví. A pokud jsme skutečně uprostřed pomyslné AI bubliny, jak někteří zlý jazykové tvrdí, nevypadá to, že by bylo její potenciální splasknutí na dosah.

Nvidia v současné době dodává více než 90 % čipů nezbytných pro budování systémů umělé inteligence, díky čemuž vyrostla v klíčového dodavatele největších světových technologických firem. Microsoft, Meta, Amazon a Alphabet, mateřská společnost Googlu, společně vkládají miliardy do výzkumu a vývoje AI. Gigantické investice jsou hnacím motorem ve všemožných oblastech, od zpracování jazyka, přes autonomní vozidla, až po objevování nových materiálů či léků.

A právě tady se AI liší od ostatních nedávných, leckdy diskutabilních „bublin“ typu NFT, crypto, nebo třeba blockchain. Nejen, že AI může pomoct opravdu masám lidí s běžnými činnostmi, navrch ještě může reálně posouvat kupředu třeba i zmíněnou medicínu, což o NFTčkách říct tak úplně nejde. Analytici navíc předpovídají, že jen výdaje na datová centra pohánějící umělou inteligenci by mohly dosáhnout 1 bilionu dolarů, což jen podtrhuje rozsah boomu AI.

Srdcem takové infrastruktury jsou pak specializované grafické karty (GPU) právě od Nvidie, které umožňují výpočetní výkon potřebný pro fungování aplikací AI. Včasná sázka na GPU jako základ pro systémy AI, kterou vedl generální ředitel Jensen Huang, se společnosti bohatě vyplatila a upevnila její postavení jako jednoho ze zásadních pilířů nové ekonomiky umělé inteligence.

Rychlý rozvoj trhu s umělou inteligencí se ale pochopitelně neobešel bez problémů. Obrovská poptávka po čipech Nvidie vedla k omezení dodávek, což zase vyvolalo obavy o schopnost společnosti udržet současné tempo růstu. Během nedávného hovoru k výsledkům Nvidia přiznala problémy s výrobou svého připravovaného čipu Blackwell, ačkoli investory nakonec ujistila, že produkt bude k dispozici ještě letos.

Masivní poptávka po AI čipech také přitahuje pozornost vlád po celém světě. Regulační orgány ve Spojených státech, Evropské unii, Velké Británii a Číně začaly vyšetřovat prodejní praktiky Nvidie, neboť zde panují obavy z možná až příliš velkého vlivu firmy na takhle zásadní trh. Ostatně koncentrace moci v odvětví umělé inteligence, ruku v ruce se narůstajícím strategickým významem těchto technologií, je v kontextu globální konkurence často skloňovaným tématem.

Víc, než jen chatbot

Potenciální geopolitické důsledky AI jsou tak stále více na očích. V reakci na obavy, že by pokročilé čipy AI mohly posílit technologické schopnosti Číny, zakázalo americké ministerstvo obchodu před dvěma lety dodávky takových čipů do Číny. Nvidia zase ale právě pro čínský trh vyvinula méně výkonný čip. Nicméně nástup čínských technologických gigantů, jako je Huawei, který nyní vyvíjí vlastní čipy s umělou inteligencí, naznačuje, že konkurence nespí a možná to bude jen otázkou času, než bude Nvidia ovládat nikoliv 90, ale třeba „jen“ 40 procent trhu. Závod o dominantní postavení v oblasti umělé inteligence není jen obchodním, ale také geopolitickým bojem, který může mít ve výsledku velké důsledky pro globální mocenskou dynamiku.

Trh s umělou inteligencí ale navzdory všem možným i nemožným výzvám zatím nevykazuje žádné velké známky zpomalení. Nvidia se pochlubila 122% nárůstem příjmů, ChatGPT má 200 milionů uživatelů, za chvíli do toho praští konečně i Apple a poptávka tak je, zdá se, pořád větší a větší. Navíc skutečně nejde jen o více či méně užitečné, hravé, či jakkoliv kreativní chatboty. S přibývajícím počtem odvětví, která se do využívání umělé inteligence opírají stále víc, bude poptávka po vysokém výpočetním výkonu jen stoupat. To pozici Nvidie jen posílí a neustále to bude oddalovat ono případné splasknutí potenciální bubliny.

Na druhou stranu, raketový nástup AI boomu nemůže být logicky dlouhodobě udržitelný. Finanční výsledky Nvidie sice předčily očekávání, jenže obecně zatím platí, že AI je pekelně drahá na provoz a návratnost je zatím ve spoustě případů diskutabilní. Příliš rychlé tempo investic může leckteré menší společnosti zlomit vaz. Což se pochopitelně gigantů jako je Alphabet, Meta, nebo třeba Amazon spíše netýká, ale to neznamená, že by snad nejistoty nerostly.

Ostatně o jakousi diverzifikaci portfolia se snaží i samotná Nvidia, která nedávno spustila DGX Cloud, který umožňuje zákazníkům pronajmout si přístup k jejím superpočítačům. Nabídkou cloudových řešení umělé inteligence se tak Nvidia staví do pozice, kdy chce konkurovat nejen jako dodavatel hardwaru, ale jako společnost poskytující komplexní služby v oblasti umělé inteligence.

Jak dlouho ještě?

Není ale všechno zlato co se třpytí. V Americe čelí Nvidia rostoucí konkurenci těžkých vah, jako jsou AMD, Intel a různé startupy vyvíjející čipy AI nové generace. Navíc její velcí zákazníci, jako třeba Microsoft a Amazon, pracují na vlastních čipech. Cílem není samozřejmě nic jiného, než snížit závislost na Nvidii a být nejen samostatnější, ale také efektivnější.

I když má tak Nvidia na současném trhu absolutně dominantní postavení, a ještě nějakou dobu mít bude, všechno naznačuje tomu, že za pár let to tak být nemusí. Je naprosto jasné, že vývoj umělé inteligence ještě ani zdaleka nekončí, jenže s pořád nevyčerpaným potenciálem souvisí také zmíněné potenciální hrozby, respektive otázky bezpečnosti a zneužívání AI.

Sotva uvěřitelný vzestup Nvidie je důkazem obrovské síly AI, kolem které je ale zatím spíše víc otázek než odpovědí. A jakkoliv mohou i příští finanční výsledky Nvidie překonat očekávání a obecně se velikánům může dařit, neznamená to, že by ona bublina nemusela někdy splasknout. Zatím to na radikální propad ale nevypadá a jisté je, že právě Nvidia bude hrát minimálně ještě několik let nesmírně důležitou roli. A to nejen v dodávkách čipů velkým korporacím, ale také při utváření budoucnosti technologií a možná i společnosti.